Từ 'Bản Giao hưởng Hà Nội' đến đêm pháo hoa mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Màn pháo hoa tại khu vực Hồ Gươm. (Ảnh: Hoàng Hiếu/ TTXVN)

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026), thành phố Hà Nội tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, du lịch tại các không gian văn hóa, di sản trên địa bàn; trong đó cao điểm diễn ra trong tháng 10/2026.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, chuỗi hoạt động nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, thưởng thức nghệ thuật, tham quan, trải nghiệm của người dân và du khách, đồng thời phát huy giá trị di sản, quảng bá hình ảnh Thủ đô

Nhiều chương trình nghệ thuật trong dịp 10/10

Điểm nhấn trong dịp kỷ niệm là hai chương trình nghệ thuật quy mô lớn tại Nhà hát Hồ Gươm vào ngày 9 và 10/10.

Ngày 9/10, một chương trình nghệ thuật phục vụ công chúng được tổ chức theo hình thức bán vé, định hướng trở thành sự kiện âm nhạc quốc tế, quy tụ những tác phẩm tiêu biểu của Việt Nam và thế giới, kết nối tinh hoa âm nhạc đương đại với những giá trị văn hóa đặc trưng của Hà Nội.

Ngày 10/10, chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Bản Giao hưởng Hà Nội” được tổ chức chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Chương trình kết hợp những tác phẩm âm nhạc kinh điển, các sáng tác tiêu biểu của âm nhạc Việt Nam với ngôn ngữ sân khấu hiện đại, tái hiện hành trình từ mùa Thu lịch sử năm 1954 đến diện mạo Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Cũng trong tối 10/10, tại khu vực Vườn hoa Đền Bà Kiệu diễn ra chương trình nghệ thuật “80 năm - Vang mãi bản hùng ca Hà Nội,” kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946-19/10/2026), tái hiện quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô qua các thời kỳ.

Các hoạt động nghệ thuật được tổ chức tại nhiều địa bàn. Vào 20 giờ các ngày thứ Sáu, thứ Bảy từ 2/10 đến 31/10, Nhà hát Kịch, Nhà hát Chèo và Nhà hát Cải lương của Hà Nội biểu diễn nhiều chương trình, tác phẩm như “Huyền tích Hồ Gươm,” “Nét duyên chèo Hà Thành,” “Quan Âm Thị Kính,” “Người con gái Hà Thành”...

Trong hai tối 9 và 10/10, các đơn vị nghệ thuật thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức biểu diễn tại Vườn hoa Đền Bà Kiệu, phường Tây Tựu và các xã Trung Giã, Hoài Đức, Yên Lãng, Quảng Oai, Xuân Mai, Hương Sơn.

Dịp này, thành phố cũng tổ chức 40 buổi chiếu phim lưu động và 15 buổi chiếu phim tại các rạp trên địa bàn.

72 gợi ý hành trình khám phá Hà Nội

Cùng với các chương trình nghệ thuật, Hà Nội xây dựng và giới thiệu 72 gợi ý hành trình tour khám phá Hà Nội, gắn với dấu mốc 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Người dân làng Chuông, Hà Nội giờ đây có cơ hội để tham gia vào chuỗi kinh tế du lịch bằng chính giá trị truyền thống của làng nghề. (Ảnh: Mai Huyền/Vietnam+)

Các hành trình khai thác giá trị lịch sử, văn hóa, di sản, kiến trúc, làng nghề, ẩm thực và không gian sáng tạo; kết nối các điểm đến, di tích lịch sử-văn hóa, khu phố, làng nghề và những sản phẩm trải nghiệm đặc trưng.

Thành phố đồng thời hoàn thiện, ra mắt nền tảng du lịch thông minh HanoiGo, tích hợp thông tin về điểm đến, di tích, danh thắng, làng nghề, cơ sở dịch vụ, sản phẩm và hành trình du lịch trên địa bàn, hỗ trợ người dân và du khách tìm kiếm, lựa chọn các sản phẩm du lịch.

Trong tháng 10, nhiều sự kiện tiếp tục được tổ chức, trong đó Festival Thu Hà Nội năm 2026 diễn ra từ ngày 16-18/10; Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026 từ ngày 9-11/10.

Trước đó, từ ngày 1-4/10, Hội Sách Hà Nội lần thứ XI - năm 2026 với chủ đề “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai” được tổ chức tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm.

Trong hai ngày 3 và 4/10, Giải Bơi chải Thuyền rồng-Ván SUP Hà Nội mở rộng năm 2026 diễn ra tại khu vực Vườn hoa Lý Tự Trọng và mặt nước Hồ Tây, với gần 900 vận động viên đến từ các đại sứ quán, tổ chức quốc tế, tỉnh, thành và các câu lạc bộ tham gia.

Trình diễn pháo hoa tại Hồ Tây và Hồ Hoàn Kiếm

Tối 10/10, Hà Nội dự kiến tổ chức trình diễn pháo hoa tại Hồ Tây và Hồ Hoàn Kiếm.

Tại Hồ Tây, chương trình gồm pháo hoa nổ tầm cao, pháo hoa nổ tầm thấp, pháo nổ nước và hỏa thuật, với 900 giàn pháo bố trí trên mặt nước. Hiệu ứng pháo hoa được kết hợp với âm nhạc tạo thành màn trình diễn ánh sáng trên không gian Hồ Tây.

Tại khu vực trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm, thành phố tổ chức một trận địa bắn pháo hoa nổ tầm cao, pháo hoa nổ tầm thấp và hỏa thuật, với 350 giàn pháo bố trí trên mặt hồ Hoàn Kiếm.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, thời gian bắn pháo hoa dự kiến kéo dài 15 phút, bắt đầu từ 21 giờ ngày 10/10/2026./.