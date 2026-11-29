(ĐN) - Lúc 17h chiều nay 29-11, câu lạc bộ thành phố Đồng Nai có chuyến làm khách được dự báo nhiều khó khăn trên sân Thanh Hóa trong khuôn khổ vòng 9 LPBank V.League 2026-2027. Trong khi đội chủ nhà đang có dấu hiệu khởi sắc sau chiến thắng trước Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng lại chịu sức ép lớn khi đang đứng cuối bảng xếp hạng. Đáng chú ý, khả năng vắng mặt của Nguyễn Công Phượng có thể ảnh hưởng không nhỏ đến hy vọng giành điểm của đội bóng miền Đông Nam Bộ.