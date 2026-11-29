Từ bàn cờ quốc tế đến nhịp cầu hữu nghị
Thể thao không chỉ là nơi tranh tài mà còn là cầu nối giữa con người và các nền văn hóa. Từ những giải đấu quốc tế, hình ảnh vận động viên Việt Nam ngày càng được giới thiệu rộng rãi tới bạn bè thế giới. Tại Hungary, sự góp mặt của Đại kiện tướng Lê Quang Liêm trong một giải cờ vua quốc tế cũng mở ra câu chuyện về vai trò của thể thao trong giao lưu nhân dân và thúc đẩy tình hữu nghị giữa các quốc gia.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tu-ban-co-quoc-te-den-nhip-cau-huu-nghi-246261129093606546.htm