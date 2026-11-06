Từ bài thơ lạc quan của Lâm Xuân Thi đến ca khúc đầy sức sống

Sự kết hợp giữa chất thơ đậm triết lý nhân sinh của Lâm Xuân Thi, tư duy giai điệu của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện và chất giọng của Hiếu Rock mang đến sản phẩm âm nhạc độc đáo, đảo ngược những góc nhìn về đời sống vô thường.

"Còn lâu" (2) là một trong những bài thơ đặc biệt của nhà thơ Lâm Xuân Thi. Tác phẩm không chọn góc nhìn bi lụy hay nặng nề khi đối diện với sinh tử, mà tiếp cận bằng một tâm thế lạc quan. Ngay từ nhan đề và điệp ngữ "Còn lâu ta mới...", tác giả đã vẽ ra một không gian vui tươi, nhẹ nhàng với các khái niệm thời gian và thân phận. Những câu thơ như "Mai xuống đất, mốt lên trời / Đôi khi ta chỉ là người đi xa" hay "Còn lâu ta mới hiển linh / Lâu lâu ta chỉ hiện hình cho vui" đã kéo các khái niệm này trở nên gần gũi.

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Nhà thơ Lâm Xuân Thi

Sự tinh nghịch trong thơ Lâm Xuân Thi thực chất là lớp vỏ bọc của triết lý nhân văn sâu sắc. Tác phẩm chấp nhận sự hữu hạn của cuộc sống, hóa giải nỗi cô đơn và nhắc nhở con người trân trọng từng khoảnh khắc đang hiện hữu. Giá trị nội hàm này đã giúp bài thơ được nhiều nhạc sĩ yêu thích như Kiều Tấn Minh, Mai Thu Sơn, Võ Hoài Phúc... và đặc biệt là Nguyễn Ngọc Thiện.

Nhận xét về tác phẩm, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng ca khúc đã tiếp nối tinh thần lạc quan từ thơ Lâm Xuân Thi. Những câu chữ mang tính triết lý của "Còn lâu" (2) đã có một đời sống mới trong âm nhạc. Giai điệu được phát triển để làm nổi bật tinh thần phóng khoáng, biến những suy ngẫm thành một nguồn năng lượng tích cực, thúc giục người nghe hướng về phía trước.

Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện

Giọng ca được chọn để truyền tải trọn vẹn năng lượng này là Hiếu Rock. “Còn lâu là bài thơ giàu tính nhân sinh quan. Bằng ngôn ngữ bình dị pha chút hóm hỉnh, tác phẩm khái quát hành trình đời sống một cách phóng khoáng, nhẹ nhàng, dễ làm mình cười trong sự suy ngẫm về sự "vô thường"”, ca sĩ chia sẻ.

Chiều sâu thông điệp của thơ Lâm Xuân Thi, cấu trúc giai điệu chuẩn mực của nhạc Nguyễn Ngọc Thiện và sự bùng nổ trong cách thể hiện của Hiếu Rock. Ca khúc không đi theo lối mòn của những bản ballad trầm buồn thường thấy khi nói về thân phận, mà chọn dòng nhạc rock mạnh mẽ để thể hiện sự phản kháng tích cực trước những nỗi buồn đời thường.

Ca sĩ Hiếu Rock

Giữa dòng chảy âm nhạc hiện tại, "Còn lâu" (2) xuất hiện như một mảng màu thú vị. Sự xuất hiện của MV không chỉ là sản phẩm giải trí dịp lễ hội, mà còn là minh chứng cho thấy văn học và âm nhạc khi tìm được sự đồng điệu có thể tạo ra những giá trị nghệ thuật giàu tính triết lý, tiếp cận công chúng bằng ngôn ngữ hiện đại.