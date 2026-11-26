Khi học sinh tự tay khám phá kiến thức

Một chiếc robot hút bụi, một mô hình cối xay gió hay cây đàn T'rưng làm từ ống hút, que kem... là những sản phẩm học sinh Trường Tiểu học Phước Long (TP.HCM) tự tay tìm hiểu và chế tạo trong các hoạt động giáo dục STEM. Với các em, mỗi sản phẩm không chỉ là kết quả của một giờ học mà còn là cơ hội thử sức với những điều mới mẻ.

Đàn T'rưng được các em học sinh lên ý tưởng và thực hiện (ảnh Nhà Trường CC)

Nguyễn Hoài An Nhiên, học sinh lớp 5/6, chia sẻ trước khi làm đàn T'rưng, cả nhóm được xem video giới thiệu nguyên lý và nghe thầy cô hướng dẫn từng bước. Từ những vật liệu quen thuộc, các em cùng bắt tay lắp ráp, tự khám phá cách tạo ra âm thanh từ một nhạc cụ truyền thống mà trước đó chỉ mới biết qua sách vở.

“Con thấy rất hứng thú vì được thỏa sức sáng tạo và rèn luyện sự khéo léo”, Nhiên chia sẻ. Những mô hình như robot hút bụi cũng khơi gợi sự tò mò, khiến em muốn tìm hiểu sâu hơn, thậm chí hào hứng kể lại cho cha mẹ nghe và hướng dẫn mọi người cùng trải nghiệm tại nhà.

Cùng khối lớp 5, Hoàng Phúc Khang (lớp 5/5) đã làm quen với STEM từ năm lớp 3. Trong ngày hội STEM của trường, em được trải nghiệm cờ vua, lập trình robot, kính thực tế ảo (VR) cùng nhiều hoạt động công nghệ thú vị. Khang cho biết, những kiến thức về điện được học ở lớp 5 đã giúp em hiểu rõ hơn nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong gia đình và biết cách vận dụng để hỗ trợ cha mẹ.

Không chỉ thực hành theo hướng dẫn, học sinh còn được chủ động tham gia khâu hình thành ý tưởng. Đỗ Minh Trí, học sinh lớp 5/6, cho biết khi thực hiện các dự án tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo (AI) và kỹ năng công dân số, cả nhóm phải tự đề xuất ý tưởng, chọn phương án tối ưu rồi mới phân công công việc.

“Đầu tiên, chúng con học lý thuyết, sau đó thầy cô gợi ý cách làm. Các bạn trong nhóm sẽ tự chia nhiệm vụ rồi cùng nhau thực hiện”, Trí kể.

Từ việc lựa chọn vật liệu, thử nghiệm từng công đoạn đến trao đổi và phân công nhiệm vụ, học sinh được trực tiếp làm chủ quá trình tạo ra sản phẩm. Những kiến thức trên lớp vì thế có cơ hội kết nối tự nhiên với thực tế, đồng thời giúp các em rèn luyện tư duy phản biện, khả năng hợp tác và giải quyết vấn đề.

Đổi mới cách học từ định hướng của nhà trường

Theo bà Nguyễn Thị Kim Trang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Long, mục tiêu của giáo dục STEM không chỉ là giúp học sinh tạo ra sản phẩm mà quan trọng hơn là hình thành khả năng vận dụng kiến thức, chủ động tìm tòi và sáng tạo.

“Nhà trường mong muốn thông qua các hoạt động STEM, học sinh được học bằng trải nghiệm, được đặt câu hỏi, tìm hiểu cách thực hiện và tự mình tham gia giải quyết vấn đề. Chúng tôi lựa chọn những nội dung gần gũi, phù hợp với lứa tuổi để các em có thể kết nối kiến thức của nhiều môn học với cuộc sống”, bà Trang chia sẻ.

Giáo dục STEM giúp các em chủ động sáng tạo (ảnh Nhà Trường CC)

Theo bà Trang, trong quá trình tổ chức, nhà trường chú trọng tạo điều kiện để học sinh cùng xây dựng ý tưởng, lựa chọn vật liệu và phối hợp thực hiện. Giáo viên giữ vai trò hướng dẫn, gợi mở thay vì làm thay học sinh. Hiệu quả của hoạt động không chỉ được nhìn nhận qua sản phẩm hoàn thiện mà còn ở sự chủ động, khả năng hợp tác và những kiến thức các em có thể vận dụng sau mỗi trải nghiệm.

Thời gian tới, nhà trường định hướng tiếp tục mở rộng hoạt động STEM, kết nối với chuyển đổi số và các hoạt động trải nghiệm, tạo thêm cơ hội để học sinh khám phá và phát huy năng lực.

Định hướng này gắn với tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực người học; bảo đảm học đi đôi với hành, lý thuyết gắn với thực tiễn.

Từ những sản phẩm được làm bằng vật liệu quen thuộc đến các ý tưởng liên quan đến công nghệ, giáo dục STEM mở ra cơ hội để học sinh không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn tự tìm cách vận dụng. Quá trình ấy góp phần hình thành tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề ngay từ những năm đầu đời.