Từ bài học đến kỹ năng tham gia giao thông

Học sinh hào hứng xử lý các tình huống giao thông trong hoạt động trải nghiệm.

Lan tỏa văn hóa giao thông

Tại Trường Tiểu học Số 1 Đồng Lê (tỉnh Quảng Trị), giáo dục an toàn giao thông được triển khai bằng nhiều hình thức, kết hợp giữa hoạt động trải nghiệm và hướng dẫn trực tiếp tại khu vực cổng trường.

Trong hoạt động trải nghiệm dưới cờ với chủ đề “Chúng em cùng thực hiện tốt Luật An toàn giao thông”, học sinh được tìm hiểu các quy định khi đi bộ, đi xe đạp, ngồi trên xe máy, ô tô thông qua tranh ảnh, câu hỏi và trò chơi tương tác.

Học sinh Trường Tiểu học Số 1 Đồng Lê tham gia hoạt động trải nghiệm về an toàn giao thông.

Ở hoạt động “Mỗi học sinh là một tuyên truyền viên về an toàn giao thông”, các em nhận diện hành vi đúng, sai và lựa chọn những thông điệp phù hợp để nhắc nhở bạn bè, người thân. Những tình huống thực hành như đội mũ bảo hiểm, cài quai đúng cách, đi đúng phần đường, quan sát trước khi sang đường giúp học sinh chuyển kiến thức thành kỹ năng.

Nhà trường còn lồng ghép tiếng Anh vào hoạt động qua những câu nói ngắn như “I stop at the red light” và “Follow traffic rules!”, tạo thêm cách tiếp cận sinh động với nội dung giáo dục pháp luật.

Không chỉ dừng trong các hoạt động dưới cờ, sáng 17/9, Chi đoàn Trường Tiểu học Số 1 Đồng Lê phối hợp Tổ Cảnh sát trật tự Công an xã Đồng Lê điều tiết giao thông tại cổng trường, hướng dẫn phụ huynh dừng, đỗ xe đúng nơi quy định và nhắc nhở học sinh, phụ huynh chấp hành quy định.

Sự kết hợp giữa giáo dục trong nhà trường và thực hành tại cổng trường góp phần đưa các quy tắc giao thông vào những hành vi cụ thể, tạo thói quen an toàn cho học sinh và phụ huynh.

Trang bị kỹ năng tự bảo vệ

Sáng 28/9, Công an xã Cam Hồng phối hợp Trường THCS Cam Hồng tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho 34 cán bộ, giáo viên và 658 học sinh.

Học sinh Trường THCS Cam Hồng tham gia buổi tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông.

Các nội dung về giao thông tập trung vào những lỗi vi phạm thường gặp ở học sinh, kỹ năng quan sát, xử lý tình huống, giữ khoảng cách an toàn và đội mũ bảo hiểm đúng quy định. Công an xã và nhà trường đồng thời ký cam kết phối hợp tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, học sinh được cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng như giả danh người thân, cơ quan chức năng; dụ dỗ cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP hoặc gửi đường link, ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Công an xã Cam Hồng hướng dẫn học sinh kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Qua những tình huống cụ thể, các em được hướng dẫn cách nhận diện nguy cơ, chủ động phòng tránh và báo cho gia đình, nhà trường hoặc cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Việc kết hợp giáo dục an toàn giao thông với kỹ năng phòng ngừa tội phạm công nghệ cao giúp học sinh có thêm kiến thức tự bảo vệ trong cả môi trường thực tế và không gian số.

Chú trọng an toàn cổng trường

Tại Trường Tiểu học Đồng Phú, sinh hoạt dưới cờ tuần 3 được tổ chức với chủ đề “Tham gia giao thông an toàn”, tập trung vào những quy định học sinh thường xuyên gặp trong quá trình đến trường.

Thông qua tuyên truyền trực quan, hỏi - đáp và trò chơi tương tác, học sinh được ôn lại cách đội mũ bảo hiểm đúng cách, nhận biết một số biển báo giao thông, thực hiện văn hóa giao thông và giữ gìn trật tự tại khu vực cổng trường.

Học sinh Trường Tiểu học Đồng Phú tham gia sinh hoạt dưới cờ với chủ đề an toàn giao thông.

Những tình huống gần gũi giúp các em rèn khả năng nhận biết, xử lý tình huống và nâng cao ý thức tự giác khi tham gia giao thông. Hình thức tổ chức tương tác cũng tạo không khí sôi nổi, giúp kiến thức pháp luật được tiếp nhận nhẹ nhàng, phù hợp với lứa tuổi.

Cùng với giáo dục học sinh, nhà trường tiếp tục phối hợp với cha mẹ học sinh thông qua tuyên truyền và ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông, hướng tới xây dựng “Cổng trường an toàn - Học sinh an toàn”.

Hoạt động hỏi - đáp giúp học sinh Trường Tiểu học Đồng Phú củng cố kiến thức về giao thông.

Rèn kỹ năng lái xe

Cũng trong sáng 28/9, Công an xã Trung Thuần phối hợp Trường THCS Nguyễn Hàm Ninh tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho khoảng 470 người.

Học sinh được tìm hiểu các quy định về độ tuổi, điều kiện điều khiển phương tiện, đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi đúng phần đường, làn đường, tuân thủ tốc độ và giữ khoảng cách an toàn.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Hàm Ninh trao đổi, xử lý các tình huống giao thông thực tế.

Cán bộ Công an xã phân tích những hành vi dễ dẫn đến tai nạn như điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không đội hoặc đội mũ bảo hiểm không đúng cách, dàn hàng ngang, phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, sử dụng điện thoại khi lái xe và chở quá số người quy định.

Đáng chú ý, học sinh được hướng dẫn cách quan sát trước khi khởi hành, giữ khoảng cách, giảm tốc độ tại ngã ba, ngã tư, khu dân cư và khu vực cổng trường; nhận biết điểm mù của ô tô và xử lý khi xuất hiện tình huống bất ngờ.

Công an xã Trung Thuần hướng dẫn học sinh Trường THCS Nguyễn Hàm Ninh kỹ năng lái xe an toàn.

Buổi tuyên truyền được tổ chức theo hướng trao đổi, giao lưu và xử lý tình huống, giúp học sinh dễ tiếp thu, ghi nhớ và vận dụng vào thực tế. Qua đó, mỗi em được khuyến khích trở thành một tuyên truyền viên nhỏ trong gia đình, cùng người thân hình thành thói quen “đi đúng luật, đi an toàn”.

Từ nhiều cách tiếp cận khác nhau, các trường học đang đưa giáo dục pháp luật giao thông đến gần hơn với học sinh. Việc kết hợp giữa tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành và phối hợp với gia đình, lực lượng chức năng góp phần hình thành ý thức tự giác, kỹ năng xử lý tình huống và văn hóa giao thông an toàn trong học sinh.