Từ Ba Vì đến hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội mở rộng không gian du lịch

Thêm trải nghiệm từ cảnh quan và di sản

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10/2026 của cơ quan thống kê Hà Nội, Thành phố đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch quốc gia cho khu vực hồ Hoàn Kiếm - phố cổ, Ba Vì và Hương Sơn. Ba địa bàn có thế mạnh khác nhau về cảnh quan và di sản, vừa giúp du khách tham quan khu vực trung tâm, vừa mở rộng trải nghiệm ra ngoại thành Thủ đô.

Ảnh minh họa

Việc chuẩn bị hồ sơ công nhận khu du lịch quốc gia là một phần trong chương trình phát triển du lịch của Hà Nội. Theo định hướng, Thành phố muốn tạo thêm giá trị từ cảnh quan và di sản bằng cách phát triển sản phẩm du lịch và nâng chất lượng phục vụ. Thành phố đặt chất lượng trải nghiệm và mức chi tiêu của du khách vào nhóm tiêu chí đánh giá sức hút của điểm đến. Hà Nội đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý và quảng bá điểm đến.

Để có thêm không gian trải nghiệm cho du khách, Hà Nội cũng tăng cường tổ chức các sự kiện văn hóa. Trong tháng 10, tại phường Dương Nội, đồ uống đã trở thành chủ đề của một sự kiện kéo dài ba ngày tại Công viên Thiên văn học. Từ ngày 9 đến 11/10, khách đến Lễ hội Đồ uống Hà Nội 2026 có thể xem trình diễn trà đạo, tìm hiểu về cà phê, các loại đồ uống truyền thống, hiện đại và sản phẩm làng nghề. Sự kiện thu hút khoảng 60.000 lượt tham quan, mở thêm một điểm dừng trong lịch sự kiện mùa thu của thành phố.

Tại chương trình “Hồn Di sản trong lòng Thủ đô”, khách có thể tìm hiểu ẩm thực, sản phẩm làng nghề và các chương trình du lịch trong cùng một không gian. Các nội dung giới thiệu văn hóa, thể thao cũng được đưa vào sự kiện. Khách đến tìm hiểu về di sản có thể dành thêm thời gian cho các sản phẩm làng nghề và ẩm thực địa phương trong cùng một buổi tham quan.

Với các sản phẩm đồ uống, ẩm thực và làng nghề, giá trị kinh tế không chỉ nằm ở lượng người dự sự kiện. Điều quan trọng là bao nhiêu khách tiếp tục mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ hoặc quay lại sau khi chương trình kết thúc. Nếu kết nối được gian hàng với cơ sở kinh doanh và các tuyến tham quan thường xuyên, một hoạt động quảng bá ngắn ngày có thể tạo thêm doanh thu cho hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất và doanh nghiệp du lịch. Đây cũng là cách giảm tình trạng sự kiện đông khách nhưng hiệu quả thương mại khó duy trì.

Hà Nội cũng đưa câu chuyện về cảnh quan và di sản đến một nhóm công chúng khác qua điện ảnh. Tại Liên hoan phim quốc tế Busan, thành phố tham gia Chương trình Xúc tiến điện ảnh Việt Nam, giới thiệu kiến trúc, di sản và các địa điểm có thể dùng làm bối cảnh quay phim. Các đoàn làm phim có dịp tìm hiểu địa điểm và khả năng hợp tác sản xuất, còn Hà Nội có thêm một kênh giới thiệu hình ảnh thành phố tới khán giả quốc tế.

Từ lượng khách đến chất lượng dịch vụ

Số liệu của Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trong tháng 10, Hà Nội đón gần 2,8 triệu lượt khách, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2025. Khách nội địa chiếm phần lớn, với khoảng 1,9 triệu lượt, còn khách quốc tế đạt hơn 850.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch trong tháng ước đạt 12.100 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 10, thành phố đón 30,4 triệu lượt khách, tăng 6,8% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 125.200 tỷ đồng, tăng 13%. Khách quốc tế chiếm khoảng một phần tư lượng khách trong 10 tháng. Riêng tháng 10, tỷ trọng này nhích lên, với khoảng ba lượt khách quốc tế trong 10 lượt khách đến Hà Nội.

Tổng thu từ khách du lịch tăng nhanh hơn lượng khách là tín hiệu tích cực, song chưa đủ để kết luận mỗi du khách đã chi tiêu nhiều hơn. Doanh thu còn chịu tác động của cơ cấu khách, giá dịch vụ và thời gian lưu trú. Với doanh nghiệp, hiệu quả thực chất cần được nhìn qua doanh thu trên mỗi lượt khách, chi phí vận hành, tỷ lệ sử dụng dịch vụ và khả năng duy trì lợi nhuận. Khi mở rộng sản phẩm trải nghiệm, việc tính toán giá bán và chi phí tổ chức vì thế quan trọng không kém mục tiêu thu hút thêm khách.

Một diễn biến khác của thị trường du lịch thể hiện ở các cơ sở lưu trú. Trong số khoảng 920.000 lượt khách được các cơ sở lưu trú trên địa bàn phục vụ trong tháng 10, khách quốc tế chiếm khoảng 635.000 lượt. Đây là số lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ, khác với chỉ tiêu tổng lượng khách đến Hà Nội do Sở Du lịch tổng hợp; vì vậy, không nên đối chiếu trực tiếp hai con số để suy ra tỷ lệ khách lưu trú.

Trong các thị trường, Trung Quốc có lượng khách do các cơ sở lưu trú tại Hà Nội phục vụ lớn nhất trong 10 tháng. Hàn Quốc cũng là một nguồn khách đáng kể. Ở những thị trường xa hơn như Mỹ và Australia, lượng khách được các cơ sở lưu trú phục vụ đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Công suất sử dụng phòng trung bình của khối khách sạn tháng 10 ước đạt 73,2%, tăng 3,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Những dịch vụ du khách sử dụng trong chuyến đi còn trải ra bên ngoài khách sạn. Trong số các cơ sở được thành phố công nhận đạt chuẩn phục vụ khách du lịch, phần lớn là địa chỉ ăn uống và mua sắm. Các cơ sở vui chơi, giải trí và chăm sóc sức khỏe cũng có mặt trong danh sách này.

Công suất phòng cao hơn có thể giúp cơ sở lưu trú khai thác tài sản hiệu quả hơn, nhưng không tự động chuyển thành lợi nhuận cao hơn nếu chi phí nhân sự, năng lượng, bảo trì và tiếp thị cùng tăng. Tương tự, việc phát triển thêm điểm đến ngoại thành cần đi kèm hạ tầng kết nối và dịch vụ đủ chất lượng để kéo dài hành trình, thay vì chỉ phân tán lượng khách. Đối với các cơ sở kinh doanh nhỏ, khả năng tiếp cận vốn phù hợp và quản lý dòng tiền theo mùa vụ cũng ảnh hưởng đến quyết định đầu tư nâng cấp sản phẩm.

Ở khâu tổ chức chuyến đi, hoạt động du lịch Hà Nội có sự tham gia của nhiều nhóm doanh nghiệp, từ lữ hành quốc tế, lữ hành nội địa đến vận chuyển khách du lịch và các đơn vị cung ứng dịch vụ liên quan. Cùng với đội ngũ hướng dẫn viên phục vụ khách quốc tế, nội địa và tại các điểm du lịch, di tích, các doanh nghiệp này góp phần kết nối điểm đến, tổ chức hành trình và nâng chất lượng phục vụ du khách.

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Với người đã quen dạo quanh hồ Hoàn Kiếm và phố cổ, một lễ hội có thể gợi thêm địa chỉ để ghé, như Công viên Thiên văn học ở Dương Nội trong tháng 10. Với khách lần đầu đến Hà Nội, những hoạt động gắn với đồ uống, ẩm thực và làng nghề cho họ thêm cách làm quen với thành phố. Những lựa chọn ấy, cùng các dịch vụ phục vụ khách trong suốt chuyến đi, là phần cụ thể của mục tiêu nâng chất lượng trải nghiệm mà Hà Nội đang theo đuổi.