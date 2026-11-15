Tu Ba cổ tự - Dấu xưa giữa lòng phố thị

Chùa Hưng Phúc (Tu Ba cổ tự) - ngôi cổ tự lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng của vùng đất xứ Thanh.

Xứ Thanh - vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi mỗi ngôi chùa, mái đình đều có thể kể những câu chuyện về một thời đã qua. Trong dòng chảy ấy, Tu Ba cổ tự là một địa chỉ mang nhiều giá trị lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng. Ngôi chùa được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh, từ lâu đã gắn bó với đời sống tinh thần của người dân địa phương.

Những pho tượng Phật tại chùa.

Thời gian và những biến thiên lịch sử đã khiến diện mạo kiến trúc xưa của ngôi chùa không còn nguyên vẹn. Thế nhưng, những dấu tích còn lưu lại vẫn là minh chứng quý giá cho bề dày lịch sử của di tích. Nổi bật trong đó là hệ thống tượng Phật bằng đá mang phong cách nghệ thuật độc đáo, những hiện vật với đường nét chạm khắc tinh xảo cùng các tấm bia đá cổ.

Không chỉ mang giá trị nghệ thuật, đây còn là những tư liệu quý giúp tìm hiểu về quá trình hình thành cộng đồng làng xã, phong tục tập quán và đời sống tín ngưỡng của cha ông.

Chùa Hưng Phúc hôm nay mang diện mạo khang trang sau quá trình phục dựng, tôn tạo.

Từ những dấu tích của một ngôi cổ tự từng trải qua nhiều thăng trầm, Tu Ba cổ tự hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới. Năm 2012, tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương khôi phục, mở rộng di tích chùa Hưng Phúc. Qua quá trình phục dựng, tôn tạo, ngôi chùa ngày càng khang trang, bề thế, nhưng vẫn giữ được vẻ cổ kính, tôn nghiêm vốn có của chốn thiền môn.

Không gian thờ tự thanh tịnh, nơi gửi gắm những ước nguyện bình an.

Giữa không gian phố thị hiện đại, mái chùa vẫn trầm mặc, tiếng chuông ngân vang như nhịp cầu kết nối quá khứ với hiện tại. Người dân tìm về đây để lễ Phật, cầu an, tìm phút giây bình yên; đồng thời thêm hiểu, thêm trân trọng những giá trị văn hóa mà các thế hệ đi trước đã dày công gìn giữ.

Từ những dấu tích cổ xưa đến diện mạo khang trang hôm nay, Tu Ba cổ tự không chỉ là điểm tựa tâm linh của người dân địa phương, mà còn là một phần ký ức văn hóa của vùng đất xứ Thanh - nơi những giá trị xưa vẫn tiếp tục được gìn giữ và trao truyền cho mai sau.