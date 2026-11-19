Theo Bà Cao Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn, Savills TP.HCM, sự kiện quốc tế này mang lại cho đảo ngọc hai động lực lớn: nâng tầm quảng bá điểm đến và tạo mốc thời gian cụ thể để đẩy nhanh các dự án hạ tầng trọng điểm như sân bay, giao thông, trung tâm hội nghị, cấp nước và xử lý chất thải.

Bà Cao Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn, Savills TP.HCM.

Việc tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng cùng sự góp mặt của các thương hiệu quản lý khách sạn quốc tế đang củng cố niềm tin đầu tư dài hạn, đồng thời mở rộng cơ cấu khách từ nghỉ dưỡng thuần túy sang khách hội nghị, doanh nghiệp và công tác.

Báo cáo của Savills cũng cho biết giai đoạn 2027-2030, Phú Quốc dự kiến có thêm khoảng 11.000 phòng khách sạn cao cấp, chủ yếu tập trung ở Nam đảo và sẽ gia nhập thị trường mạnh mẽ nhất giai đoạn 2027–2028, giai đoạn này có thể đưa quy mô nguồn cung 4–5 sao tăng gần gấp đôi hiện nay. Dù công suất phòng phân khúc cao cấp từng duy trì trên 80% trong năm 2025 và đầu năm 2026, áp lực cạnh tranh sẽ gia tăng rõ rệt khi nguồn cung bùng nổ.

Theo nhận định của Savills, sau APEC 2027, để duy trì sức hút và hiệu quả khai thác bền vững, Phú Quốc cần giải quyết bài toán thu hút khách quanh năm, mở rộng kết nối bay thẳng và phát triển các trải nghiệm du lịch ngoài khách sạn nhằm kéo dài thời gian lưu trú. Bên cạnh đó, năng lực bảo đảm dòng khách qua hàng không, lữ hành và việc đào tạo, giữ chân nhân sự chất lượng cao đóng vai trò then chốt khi quy mô vận hành mở rộng.

Kết luận chung của Savills: trong chu kỳ có tính chọn lọc cao hơn, thị trường bất động sản khách sạn tại Phú Quốc được dự báo sẽ dịch chuyển từ kỳ vọng tăng giá ngắn hạn sang dựa vào nhu cầu du lịch thực tế, năng lực tài chính của chủ đầu tư và chất lượng vận hành. Vị trí thuận lợi chỉ là điều kiện cần. Khả năng kết nối hạ tầng, tính khác biệt của sản phẩm, sự gắn kết với hệ sinh thái xung quanh và khả năng tạo doanh thu thực mới là yếu tố giúp các dự án giữ lợi thế cạnh tranh dài hạn.