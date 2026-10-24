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Từ áp lực chỉ tiêu đến mạch nguồn cho Đảng

Năm 2025, Lâm Đồng chưa đạt chỉ tiêu phát triển đảng viên. Bước sang năm 2026, từ sức ép ấy, các cấp ủy chuyển mạnh sang chủ động tìm, tạo nguồn ngay từ cơ sở. Đến ngày 25/9/2026, toàn tỉnh kết nạp 3.904 đảng viên, đạt 101,40% kế hoạch. Đằng sau con số vượt chỉ tiêu là một cách nhìn khác về nguồn: tìm nguồn từ chính sự trưởng thành của quần chúng trong đời sống cơ sở.

Báo Lâm Đồng
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Từ áp lực chỉ tiêu đến mạch nguồn cho Đảng

Hoàng Hoài - Tuấn Hương

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tu-ap-luc-chi-tieu-den-mach-nguon-cho-dang-470946.html