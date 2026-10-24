Từ áp lực chỉ tiêu đến mạch nguồn cho Đảng

Đích đến của cải cách thủ tục hành chính (TTHC) không dừng ở việc đưa hồ sơ lên môi trường số hay nâng tỷ lệ giải quyết đúng hạn mà là giúp người dân, doanh nghiệp giảm thời gian, công sức, chi phí và thuận lợi trong từng giao dịch.