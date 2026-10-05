Từ áp lực chỉ tiêu đến mạch nguồn cho đảng

Với nhiều nỗ lực trong học tập và rèn luyện, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Trần Hưng Đạo đã được kết nạp Đảng khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Kỳ 1: Khơi mạch nguồn từ cơ sở

Nguồn phát triển Đảng không nằm sẵn trong một danh sách mà hiện diện trong chính đời sống cơ sở. Từ những người đang trưởng thành trong học tập, lao động, công tác và phong trào, vấn đề đặt ra với tổ chức đảng không chỉ là tìm thêm người để kết nạp, mà là nhận diện đúng, bồi dưỡng đủ và tạo điều kiện để quần chúng được thử thách qua thực tiễn.

Từ một quần chúng đến một nguồn

Ở Chi bộ Dược - Cận lâm sàng, Đảng bộ Trung tâm Y tế khu vực Đắk Song, Hoàng Thị Phương được chi bộ theo dõi, bồi dưỡng từ chính quá trình công tác. Không có một “thời điểm” cụ thể để một quần chúng trở thành nguồn, mà đó là quá trình được nhìn nhận qua công việc hằng ngày, tinh thần trách nhiệm và sự trưởng thành trong tập thể.

Chi bộ Dược - Cận lâm sàng đặt mục tiêu trong nhiệm kỳ 2025 - 2027 kết nạp từ 1 - 2 đảng viên. Đến nay, đã có 2 quần chúng được kết nạp. Với Bí thư Chi bộ Phạm Hải, kết quả ấy không phải lý do để chi bộ chạy nhanh hơn trong việc tìm kiếm người kết nạp. Ngược lại, nguồn phải được theo dõi đủ lâu để phân biệt giữa một quần chúng tích cực trong một thời điểm với một người thực sự có quá trình phấn đấu bền bỉ. “Nguồn thì còn nhiều, nhưng quan điểm của Chi bộ là không vội vàng chạy theo số lượng, kết nạp khi còn xanh mà phải để chín muồi”, ông Phạm Hải cho biết.

Cái “chín” ấy được đo bằng công việc, trách nhiệm, sự rèn luyện và khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Từ quá trình đó, chi bộ tiếp tục theo dõi, giao việc, bồi dưỡng và đánh giá, thay vì chỉ bắt đầu quan tâm khi cần đủ chỉ tiêu. Với Hoàng Thị Phương, quá trình trưởng thành trong công việc chuyên môn trở thành cơ sở để chi bộ nhận diện, bồi dưỡng một quần chúng thành nguồn, rồi từ nguồn trở thành đảng viên.

Câu chuyện ở Chi bộ Dược - Cận lâm sàng cho thấy, nguồn không phải những cái tên chờ sẵn trong một danh sách. Nguồn được nhận ra từ thực tiễn, nơi quần chúng thể hiện trách nhiệm và năng lực của mình. Cách làm ấy cũng phù hợp với yêu cầu đổi mới công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên được Trung ương đặt ra tại Kết luận số 58-KL/TW ngày 26/6/2026: chủ động tạo nguồn, chú trọng chất lượng, không chạy theo số lượng và không hạ thấp tiêu chuẩn. Ở Chi bộ Dược - Cận lâm sàng, yêu cầu ấy được cụ thể hóa bằng việc nhận diện quần chúng từ sớm, giao việc để thử thách và dành thời gian đánh giá quá trình phấn đấu.

Sau nhiều năm đóng góp cho công tác hội phụ nữ và hoạt động của địa phương, Thị Tháp đã vinh dự được kết nạp vào Đảng.

Từ một chi bộ nhìn ra bài toán của cả xã

Ở Đức An, câu chuyện ấy từng trở thành một bài toán không dễ giải. Năm 2025, toàn Đảng bộ xã chỉ kết nạp 25/37 đảng viên, không đạt chỉ tiêu. Một nguyên nhân đáng chú ý là nhiều thanh niên sau khi tốt nghiệp THPT đi học hoặc đi lao động ngoài địa phương; trong khi một bộ phận thanh niên ở cơ sở còn hạn chế về trình độ, ít tham gia hoạt động đoàn thể, khiến việc phát hiện và bồi dưỡng quần chúng ưu tú gặp khó khăn. Nhưng thay vì chỉ tập trung vào phần chỉ tiêu còn thiếu, từ đầu năm 2026, Đảng ủy xã Đức An đưa việc tạo nguồn trở lại với từng chi bộ, từng địa bàn.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi bộ, đồng thời phân công trách nhiệm cho người đứng đầu về công tác phát triển đảng viên. Các chi bộ rà soát quần chúng đã tham gia lớp nhận thức về Đảng để tiếp tục theo dõi, giúp đỡ. Các cấp ủy viên được phân công bám địa bàn, nắm tình hình; chú ý những nhân tố tích cực trong hoạt động đoàn thể, phong trào, lao động, sản xuất ở khu dân cư. “Không thể ngồi chờ nguồn đến, mà phải chủ động tìm nguồn từ cơ sở”, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Đức An Nguyễn Nam Thắng cho biết.

Sự thay đổi ấy thể hiện khá rõ qua kết quả. Với chỉ tiêu 35 đảng viên trong năm 2026, đến đầu tháng 9, Đức An đã kết nạp 37 đảng viên. Từ 25/37 của năm trước đến 37/35 của năm nay là một thay đổi đáng chú ý trong cách tiếp cận: từ nhìn vào phần còn thiếu sang chủ động tìm kiếm, theo dõi và bồi dưỡng những người có khả năng trở thành nguồn. Quan trọng hơn, Đức An cho thấy một thực tế: có quần chúng chưa đồng nghĩa với có nguồn phát triển Đảng. Khoảng cách ấy nằm ở khả năng của tổ chức đảng trong việc nhận diện nhân tố tích cực, giao việc, theo dõi và tạo điều kiện để quần chúng thể hiện quá trình phấn đấu của mình.

Không thể ngồi chờ nguồn đến, mà phải chủ động tìm nguồn từ cơ sở. Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Đức An, Nguyễn Nam Thắng.

Sau 1 thời gian phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành, chị Hoàng Thị Phương đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ Đảng góp phần bổ sung sức mạnh cho Chi bộ Dược - Cận lâm sàng.

Khi “bản đồ” nguồn được mở rộng

Từ cơ sở cũng cho thấy, nếu chỉ tìm nguồn trong những đối tượng quen thuộc, không gian phát triển Đảng sẽ ngày càng thu hẹp. Nguồn có thể xuất hiện ở thôn, bon, tổ dân phố; trong cơ quan, đơn vị; trường học; các tổ chức, đoàn thể và những phong trào mà ở đó quần chúng có cơ hội thể hiện trách nhiệm của mình.

Ở bon Bu Nung, xã Quảng Trực, Thị Tháp nhiều năm làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ bon. Từ công tác hội, vận động hội viên đến tham gia các công việc chung của cộng đồng, quá trình ấy tạo nên uy tín và cũng là môi trường để tổ chức đảng theo dõi, đánh giá một quần chúng. Ngày 15/7/2026, Thị Tháp được kết nạp vào Đảng. Một cán bộ hội ở cơ sở trở thành đảng viên mới không phải từ một danh sách bất ngờ xuất hiện, mà từ quá trình tham gia công việc chung và được tổ chức đảng quan sát, bồi dưỡng.

Ở trường học, không gian tạo nguồn lại mang một hình thức khác. Ngày 2/7/2026, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Trần Hưng Đạo, xã Đức Lập, được kết nạp vào Đảng. Từ quá trình học tập, rèn luyện và tham gia công tác Đoàn, em được tổ chức đoàn, nhà trường và tổ chức đảng quan tâm, bồi dưỡng. Trường hợp này cho thấy việc tạo nguồn có thể bắt đầu từ sớm, nhưng tạo nguồn sớm không đồng nghĩa với kết nạp sớm. Điều quan trọng vẫn là quá trình phấn đấu và sự trưởng thành được thể hiện qua thực tiễn. Đó cũng là điểm gặp nhau giữa cách làm ở Chi bộ Dược - Cận lâm sàng, Đức An, Quảng Trực hay trong trường học: mở rộng nơi tìm kiếm nguồn, nhưng không nới lỏng yêu cầu đối với người được lựa chọn.

Đến ngày 25/9/2026, toàn tỉnh đã kết nạp 3.904 đảng viên, đạt 101,40% kế hoạch; trong đó có 502 đảng viên là học sinh và 548 đảng viên mới là người dân tộc thiểu số. Có 110/124 xã, phường, đặc khu hoàn thành chỉ tiêu. Những con số ấy cho thấy sự chuyển động rõ nét của công tác phát triển đảng viên trong năm 2026. Nhưng phía sau kết quả còn có một sự thay đổi đáng chú ý hơn: nguồn đang được tìm kiếm từ nhiều hơn những không gian quen thuộc.

Nhìn từ thực tiễn, “bản đồ” nguồn đang được mở rộng theo chính sự vận động của đời sống. Nguồn không nằm sẵn trong một danh sách, mà được nhận ra trong quá trình quần chúng học tập, lao động, tham gia phong trào và trưởng thành. Khi cách nhìn về nguồn được mở rộng, công tác phát triển Đảng cũng được kéo gần hơn với từng địa bàn, từng nhóm quần chúng và từng môi trường sống. Có nơi, nguồn được khơi lên từ những công việc rất đời thường; cũng có nơi, tìm được một quần chúng đủ điều kiện để bồi dưỡng đã là một bài toán khó.

(Còn nữa)