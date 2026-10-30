Từ 'Áo ấm cho em' đến tà áo dài trắng: Hành trình 15 năm ý nghĩa của Vietravel Hà Nội

Ngày 30/10, Vietravel Hà Nội phối hợp cùng Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tổ chức chuỗi chương trình thiện nguyện “Cùng em tới trường” tại Trường PTDTBT THCS Tà Xùa.

Chương trình hỗ trợ những nhu cầu thiết thực cho nhà trường và học sinh. Điểm nhấn của năm nay là trao tặng áo dài cho nữ sinh tại những khu vực còn khó khăn, nơi nhiều em chưa từng có một bộ áo dài của riêng mình.

Vietravel Hà Nội trao tặng áo dài cho nữ sinh vùng cao Tà Xùa.

Tham dự chương trình có ông Đỗ Văn Xiêm, Chủ tịch UBND xã Tà Xùa. Phía Vietravel có bà Nguyễn Lê Hương, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Vietravel Chi nhánh Hà Nội. Ban Mỹ thuật Ngoại giao văn hóa Việt Nam có bà Đào Liên Hương, Chủ tịch Ban. Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam có bà Hoàng Ngọc Mai, Phó Chủ tịch. Về phía nhà trường có thầy Nguyễn Hữu Tùng, Hiệu trưởng, cùng các thầy cô, phụ huynh và học sinh.

Thông qua những tà áo dài được trao tặng, Vietravel Hà Nội mong muốn đưa một giá trị văn hóa đến gần hơn với học sinh vùng cao. Tà áo dài không chỉ xuất hiện trong sách vở hay qua hình ảnh, mà trở thành một phần trong những ngày lễ, lễ khai giảng, lễ trưởng thành và những ký ức đẹp dưới mái trường.

Từ “Áo ấm cho em” đến “Cùng em tới trường”

Trong 15 năm, hành trình du lịch kết hợp thiện nguyện “Áo ấm cho em” của Vietravel đã đi qua nhiều địa phương, đặc biệt là các điểm trường vùng sâu, vùng xa còn khó khăn. Áo ấm, đồ dùng học tập và các phần quà thiết thực được trao tận tay học sinh, trở thành một phần quen thuộc trong các chuyến đi cộng đồng của doanh nghiệp.

Năm 2026, chương trình bước sang giai đoạn mới với tên gọi “Cùng em tới trường”. Việc đổi tên đi cùng với việc mở rộng cách thức hỗ trợ, trong đó trao áo dài cho nữ sinh vùng cao là hoạt động nổi bật nhất. Những tà áo dài tiếp tục được đưa đến các điểm trường miền núi phía Bắc. Câu chuyện thiện nguyện nhờ đó đi từ hỗ trợ vật chất sang góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trong trường học.

Nhiều phần quà ý nghĩa đến với học sinh miền núi.

Tại các thành phố lớn, áo dài là hình ảnh quen thuộc trong trường học và các sự kiện quan trọng nhưng ở nhiều điểm trường miền núi còn khó khăn, không phải học sinh nào cũng có cơ hội tiếp cận điều tưởng như bình thường ấy. Vì vậy, thay vì chọn những món quà chỉ có giá trị sử dụng trước mắt, Vietravel Hà Nội và Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam chọn áo dài để trao cho các em một trải nghiệm văn hóa gần gũi và ý nghĩa.

Với các em, bộ áo dài có thể là trang phục cho lễ khai giảng, lễ trưởng thành hoặc những sự kiện quan trọng của nhà trường. Hơn thế, đó là cơ hội để các em trực tiếp cảm nhận vẻ đẹp của một biểu tượng đặc trưng của văn hóa Việt Nam. Hoạt động vì thế dựa trên hai lớp giá trị: Hỗ trợ nhu cầu thực tế của học sinh và đưa di sản văn hóa đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Vietravel Hà Nội kỳ vọng mỗi tà áo dài sẽ đi cùng các em qua nhiều dấu mốc của tuổi học trò, từ một buổi lễ ở trường đến những bức ảnh lưu giữ ký ức thanh xuân.

Chia sẻ về lý do chọn áo dài làm điểm nhấn của hành trình, chị Lê Quỳnh Phương, Trưởng phòng Kinh doanh Khách đoàn Vietravel cho biết:

“Trong suốt 15 năm qua, Vietravel đã mang những chiếc áo ấm và phần quà thiết thực đến với học sinh vùng cao. Năm nay, chúng tôi lựa chọn áo dài với mong muốn mang đến cho các em một món quà giàu ý nghĩa tinh thần hơn. Vì với nhiều nữ sinh vùng cao, việc sở hữu một bộ áo dài của riêng mình vẫn là điều chưa dễ dàng.

Chúng tôi mong rằng, khi được khoác lên mình tà áo dài trắng như bao bạn bè cùng trang lứa, các em sẽ thêm tự tin, có những kỷ niệm đẹp dưới mái trường và hơn hết là thêm yêu, thêm tự hào về vẻ đẹp của trang phục truyền thống dân tộc Việt Nam.

Bắt đầu từ Côn Đảo đến Cao Bằng, Bình Liêu và khép lại hành trình thiện nguyện 2026 tại Tà Xùa, chúng tôi hy vọng mỗi tà áo dài được trao đi sẽ góp phần nuôi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ, để những giá trị truyền thống ấy tiếp tục được gìn giữ và tiếp nối qua nhiều thế hệ”.