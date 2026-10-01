Từ ánh sáng quê hương đến những giá trị bền lâu

Gần 40 năm gắn bó với ngành điện, từ một người thợ đến vị trí người đứng đầu công ty, anh Nguyễn Anh Tuấn luôn trăn trở với câu hỏi: Làm thế nào để mỗi bước phát triển của công ty đều tạo ra những giá trị bền vững cho người lao động, khách hàng và quê hương.

Giám đốc Công ty Điện lực Lào Cai Nguyễn Anh Tuấn (người đứng đầu tiên từ trái sang) trong ngày đóng điện dự án tái thiết Làng Nủ.

Sinh ra và lớn lên tại Sa Pa, nơi mùa đông giá lạnh gắn với những bản làng còn thiếu điện, từ những năm tháng tuổi trẻ, anh Nguyễn Anh Tuấn đã sớm hình thành mong muốn được làm nghề điện, góp phần đưa ánh sáng đến những vùng quê còn khó khăn.

Tốt nghiệp Trường Trung cấp điện, anh bắt đầu công việc từ một người công nhân quản lý vận hành. Chính những năm tháng trực tiếp bám đường dây đi qua những bản làng vùng sâu, vùng xa đã giúp anh có một vốn sống đặc biệt của nghề. Trải qua nhiều vị trí từ kỹ thuật viên, trưởng chi nhánh, đội trưởng rồi đến trưởng phòng, anh càng có thêm sự thấu hiểu phía sau mỗi con số, mỗi chỉ tiêu kỹ thuật là công sức của những người thợ và nhu cầu ánh sáng của hàng vạn gia đình.

Tháng 11/2009, anh được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lào Cai. Đến tháng 1/2019, được tín nhiệm giao trọng trách Giám đốc Công ty Điện lực Lào Cai. Từ người công nhân đến người đứng đầu đơn vị, hành trình ấy tạo nên một phong cách quản trị bắt đầu từ sự hiểu việc và hiểu người.

Trong cách nhìn của Giám đốc Công ty Điện lực Lào Cai Nguyễn Anh Tuấn, đổi mới không phải là những khẩu hiệu lớn mà trước hết phải bắt đầu từ những việc cụ thể, làm cho công việc thuận lợi, quản trị minh bạch, phục vụ khách hàng tốt hơn và người lao động có thêm điều kiện phát huy năng lực.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Giám đốc Nguyễn Anh Tuấn, cùng với việc đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa quản trị và phương thức cung cấp điện, xây dựng hệ thống điện thông minh, Công ty Điện lực Lào Cai đã từng bước thay đổi phương thức vận hành truyền thống. Hiện, công ty đang phấn đấu doanh thu đạt mức 10 ngàn tỷ đồng/năm. Điều đó không chỉ phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh mà còn cho thấy cách thức quản trị đang ngày càng dựa nhiều hơn vào tiến độ và hiệu quả thực chất.

Giám đốc Công ty Điện lực Lào Cai Nguyễn Anh Tuấn cùng đoàn công tác trực tiếp có mặt tại hiện trường thăm hỏi và động viên nhân viên khắc phục sự cố lưới điện sau hoàn lưu bão Yagi.

Sau hợp nhất tỉnh Lào Cai và Yên Bái, quy mô quản lý của công ty thay đổi căn bản với trên 1.100 lao động, gần 493 ngàn khách hàng. Bài toán đặt ra không chỉ là tổ chức lại bộ máy mà còn phải tạo được sự thống nhất trong một tập thể lớn hơn. Quan điểm của người đứng đầu là giữ được sự ổn định, tạo đồng thuận và để mỗi người lao động nhìn thấy vị trí, vai trò của mình trong một tổ chức mới.

Với Giám đốc Nguyễn Anh Tuấn, quản trị doanh nghiệp không chỉ được đo bằng sản lượng, doanh thu hay các chỉ tiêu kỹ thuật mà là nơi người lao động được chăm lo, tôn trọng, tạo cơ hội và cảm nhận được sự đồng hành của tổ chức. Điều này được thể hiện rõ trong cách công ty tổ chức phong trào thi đua và xây dựng văn hóa đổi mới bằng việc xác định tiếp tục chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Đặc biệt, công ty đã xây dựng và triển khai Đề án "Văn hóa hiệu suất cao" tới toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động nhằm đạt mục tiêu khơi dậy tinh thần tiên phong - sáng tạo, khuyến khích người lao động chủ động áp dụng công nghệ số để tối ưu hóa quy trình, nâng cao năng suất và chất lượng dịch vụ khách hàng.

Đồng nghiệp nhận xét Giám đốc Nguyễn Anh Tuấn là người quyết đoán trong công việc nhưng gần gũi trong đời sống. Điều ấy cũng thể hiện rõ qua quan điểm của anh: Lãnh đạo không quan trọng là một hay hai nhiệm kỳ… mà là làm được gì cho người lao động, để lại được nền móng, dấu ấn gì cho thế hệ mai sau”.

Giám đốc Công ty Điện lực Lào Cai Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại Lễ khởi công Dự án "Đưa điện lưới quốc gia về thôn tại thôn Nả Háng, xã Chế Tạo".

Từ một cậu bé từng mong muốn đưa ánh sáng về quê hương, hôm nay, người đứng đầu Công ty Điện lực Lào Cai đang cùng tập thể tiếp tục thực hiện hành trình lớn hơn - đưa nguồn điện ổn định, an toàn và chất lượng đến từng vùng đất, từng khách hàng.

Câu chuyện về Giám đốc Công ty Điện lực Lào Cai Nguyễn Anh Tuấn không nằm ở những chức danh đã trải qua, mà ở cách những trải nghiệm của người thợ được chuyển hóa thành tư duy quản trị. Hành trình cống hiến ấy đang tiếp tục được nối dài bằng những giá trị được tạo dựng trong hiện tại để trao lại cho những thế hệ mai sau.