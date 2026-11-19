Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các thành viên AIPA. Ảnh: Philippines AIPA 2026

Tại AIPA-47, dấu ấn Việt Nam được thể hiện qua thông điệp về một ASEAN hòa bình, thượng tôn pháp luật, tự cường và lấy người dân làm trung tâm; đồng thời được cụ thể hóa bằng các cuộc tiếp xúc song phương, trao đổi kinh nghiệm lập pháp và đề xuất mở rộng hợp tác trên những lĩnh vực đang định hình tương lai khu vực của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Đưa tiếng nói Việt Nam vào các vấn đề chung của khu vực

Truyền thông Philippines đánh giá dấu ấn nổi bật của Việt Nam tại AIPA-47 là bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Phiên toàn thể thứ nhất ngày 18/11. Trên cơ sở chủ đề “Nghị viện bảo đảm một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm”, Chủ tịch Quốc hội đã đề xuất ba định hướng ưu tiên để AIPA phát huy hiệu quả hơn vai trò của kênh nghị viện.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên họp toàn thể thứ nhất Đại hội đồng AIPA - 47. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên toàn thể thứ nhất AIPA-47. Ảnh: TTXVN

Thứ nhất, củng cố nền tảng hòa bình, ổn định và thượng tôn pháp luật. Theo Chủ tịch Quốc hội, các nghị viện cần phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN; kiên trì giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982; đồng thời thúc đẩy hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất.

Theo các bài viết, đề xuất này cho thấy Việt Nam coi ngoại giao nghị viện không chỉ là kênh thúc đẩy quan hệ giữa các cơ quan lập pháp mà còn có thể đóng góp vào việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác và phát triển khu vực. Trong bối cảnh những vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống ngày càng đan xen, đối thoại, tham vấn và tôn trọng luật pháp quốc tế tiếp tục là những nền tảng quan trọng để ASEAN duy trì đoàn kết và khả năng ứng phó với thách thức.

Thứ hai, kiến tạo hành lang pháp lý cho một ASEAN tự cường và thịnh vượng. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thể chế, hài hòa hóa pháp luật, tháo gỡ rào cản thương mại, thúc đẩy liên kết kinh tế nội khối và kết nối chuỗi cung ứng. Các nghị viện cũng cần quan tâm xây dựng khung pháp lý cho những động lực tăng trưởng mới như kinh tế xanh, kinh tế số, quản trị trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi năng lượng công bằng và bảo đảm an ninh lương thực.

Thứ ba, đặt người dân ở vị trí trung tâm trong các quyết sách nghị viện. Điều này đòi hỏi tăng cường giám sát việc thực hiện các cam kết của ASEAN để người dân và doanh nghiệp thực sự được thụ hưởng thành quả hội nhập; đồng thời mở rộng sự tham gia của phụ nữ và thanh niên vào đời sống chính trị, hoạch định chính sách và làm chủ công nghệ tương lai.

Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng, để xây dựng một mái nhà chung ASEAN hòa bình, thịnh vượng và bền vững, mỗi quốc gia thành viên cần không ngừng củng cố nội lực, duy trì ổn định, tăng cường đoàn kết và hợp tác chặt chẽ. Trên tất cả, nhân dân phải luôn được đặt ở vị trí trung tâm - vừa là mục tiêu, vừa là chủ thể và là động lực cao nhất của mọi chính sách, quyết sách phát triển ở mỗi quốc gia cũng như trong toàn thể Cộng đồng ASEAN. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Theo các chuyên gia, ba định hướng của Chủ tịch Quốc hội phản ánh cách tiếp cận toàn diện của Việt Nam đối với hợp tác nghị viện: gắn các vấn đề hòa bình, an ninh với yêu cầu phát triển, hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Đây cũng là những lĩnh vực mà nghị viện có thể đóng góp bằng các công cụ đặc thù như lập pháp, giám sát và thúc đẩy trách nhiệm giải trình.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các thành viên AIPA. Ảnh: Philippines AIPA 2026

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam dự Phiên toàn thể thứ nhất AIPA-47. Ảnh: TTXVN

Thúc đẩy hợp tác nghị viện trên cả bình diện song phương và khu vực

Song song với các hoạt động đa phương, chương trình tiếp xúc song phương của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Manila cho thấy nghị viện tiếp tục là một kênh quan trọng để củng cố quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác và thúc đẩy triển khai các thỏa thuận giữa Việt Nam với các nước ASEAN.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có các cuộc gặp với lãnh đạo nghị viện Philippines, Timor-Leste, Singapore và Brunei; đồng thời có buổi ăn sáng làm việc với Chủ tịch Quốc hội Lào và Chủ tịch Quốc hội Campuchia. Truyền thông đưa tin, các cuộc tiếp xúc tập trung thúc đẩy quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với nghị viện các nước, tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát và mở rộng hợp tác trên những lĩnh vực thiết thực.

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Ảnh chụp màn hình bài viết trên TVK

Các cuộc gặp không chỉ góp phần duy trì trao đổi cấp cao mà còn tạo điều kiện để hợp tác nghị viện được cụ thể hóa thông qua những lĩnh vực như xây dựng pháp luật, giám sát thực thi cam kết, trao đổi kinh nghiệm và phối hợp tại các diễn đàn đa phương. Đây cũng là cách thức để những đồng thuận ở cấp khu vực được hỗ trợ bằng sự kết nối và phối hợp ở cấp quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Hạ viện Philippines Faustino "Bojie" De Guzman Dy III. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei Haji Abdul Rahman Taib. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Thượng viện Philippines Sherwin T. Gatchalian. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste Maria Fernanda Lay. Ảnh: TTXVN

Nhìn tổng thể, các cuộc tiếp xúc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho thấy ngoại giao nghị viện Việt Nam tại AIPA-47 được triển khai trên nhiều tầng nấc: củng cố quan hệ với nước chủ nhà, mở rộng hợp tác với các thành viên ASEAN mới và các đối tác trong khu vực, đồng thời vun đắp quan hệ gắn bó giữa Việt Nam, Lào và Campuchia.

Nội dung trao đổi không dừng ở hợp tác giữa các cơ quan lập pháp mà hướng tới những lĩnh vực cụ thể như an ninh lương thực, thương mại, đầu tư, năng lượng, công nghệ và kết nối nhân dân. Qua đó, Quốc hội Việt Nam góp phần tạo thêm động lực chính trị và khuôn khổ thể chế để hiện thực hóa các cam kết hợp tác khu vực.

Củng cố đoàn kết, mở rộng hợp tác khu vực

AIPA-47 diễn ra trong bối cảnh ASEAN bước vào giai đoạn triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, với nhiều yêu cầu mới về liên kết kinh tế, chuyển đổi số, an ninh năng lượng và ứng phó với những biến động địa chính trị. Vì vậy, việc tăng cường phối hợp giữa các nghị viện có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo đồng thuận, hỗ trợ thực thi các cam kết chung và duy trì vai trò trung tâm của ASEAN.

Một dấu mốc đáng chú ý tại Đại hội đồng lần này là việc Nghị viện Quốc gia Timor-Leste chính thức được kết nạp làm thành viên thứ 11 của AIPA, tương ứng với vị thế thành viên thứ 11 của ASEAN. Trong bài phát biểu, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chúc mừng Nghị viện Quốc gia Timor-Leste, thể hiện sự ủng hộ đối với tiến trình mở rộng và củng cố tính bao trùm của các cơ chế hợp tác khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các thành viên AIPA-47 ký Nghị quyết kết nạp Nghị viện Quốc gia Timor-Leste làm thành viên chính thức thứ 11 của AIPA. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các thành viên AIPA. Ảnh: Philippines AIPA 2026

Những thông điệp và hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại AIPA-47 cho thấy sự gắn kết giữa ngoại giao nghị viện với những ưu tiên lớn của ASEAN: duy trì hòa bình, củng cố lòng tin, thúc đẩy liên kết kinh tế và bảo đảm lợi ích thiết thực của người dân. Trong đó, vai trò của nghị viện không chỉ dừng ở việc tạo diễn đàn đối thoại mà còn nằm ở khả năng chuyển hóa các cam kết khu vực thành khuôn khổ pháp lý và chính sách cụ thể tại mỗi quốc gia.

Với tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm, Quốc hội Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng các nghị viện thành viên trong thúc đẩy hợp tác, tăng cường đoàn kết và củng cố vai trò trung tâm của ASEAN. Những đóng góp của Việt Nam tại AIPA-47 cũng góp phần tạo nền tảng nghị viện thuận lợi hơn để các nước cùng triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, hướng tới một ASEAN hòa bình, tự cường, năng động, thịnh vượng và thực sự lấy người dân làm trung tâm.