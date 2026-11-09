Từ 9/11, hồ sơ đăng ký giao dịch ngoại tệ với NHNN chỉ còn 2 loại giấy tờ

Từ ngày 9/11/2026, các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối có thể đăng ký thiết lập quan hệ giao dịch ngoại tệ với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) qua cổng dịch vụ công trực tuyến. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ AI.

Thông tư số 48/2026/TT-NHNN ngày 25/9/2026 của NHNN chính thức có hiệu lực từ ngày 9/11, sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 26/2021/TT-NHNN về giao dịch ngoại tệ giữa NHNN và các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối.

Theo quy định mới, tổ chức tín dụng có nhu cầu thiết lập quan hệ giao dịch ngoại tệ với NHNN được lựa chọn một trong ba hình thức nộp hồ sơ: trực tuyến qua cổng dịch vụ công của NHNN, nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.

Đơn giản hóa thủ tục, giảm một nửa thành phần hồ sơ

Một trong những thay đổi đáng chú ý là việc cắt giảm thành phần hồ sơ đăng ký thiết lập quan hệ giao dịch ngoại tệ.

Theo Thông tư 48/2026/TT-NHNN, hồ sơ đăng ký chỉ còn hai loại giấy tờ, gồm giấy đăng ký thiết lập quan hệ giao dịch ngoại tệ với NHNN và hướng dẫn thanh toán chuẩn cho các giao dịch ngoại tệ với NHNN, theo mẫu quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo thông tư.

So với quy định trước đây, tổ chức tín dụng không còn phải nộp riêng quy định nội bộ về quy trình thực hiện giao dịch ngoại tệ với NHNN và bản thuyết minh về phương tiện giao dịch ngoại tệ.

Như vậy, số thành phần hồ sơ giảm từ 4 xuống 2, đồng thời bổ sung phương thức nộp trực tuyến, bên cạnh hai hình thức nộp trực tiếp và gửi qua dịch vụ bưu chính.

Quy định trách nhiệm thanh toán và tạm ngừng giao dịch

Ngoài việc đơn giản hóa thủ tục, Thông tư 48/2026/TT-NHNN sửa đổi quy định về thanh toán giao dịch ngoại tệ, xử lý thanh toán chậm và trách nhiệm báo cáo của tổ chức tín dụng.

Theo đó, các giao dịch ngoại tệ phải được thanh toán theo hướng dẫn thanh toán chuẩn đã đăng ký với NHNN.

Trường hợp thanh toán chậm so với ngày thỏa thuận, bên chậm thanh toán phải chịu mức phạt tương ứng với đồng tiền thanh toán.

Đối với khoản thanh toán bằng ngoại tệ, mức phạt được xác định bằng 150% lãi suất qua đêm do ngân hàng đại lý thanh toán của bên bị thanh toán chậm áp dụng theo quy định.

Đối với khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam, mức phạt bằng 150% lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng của NHNN tại thời điểm phát sinh thanh toán chậm.

Mức phạt được tính trên số tiền và số ngày chậm trả. Trường hợp thanh toán chậm do sự kiện bất khả kháng thì không áp dụng mức phạt này. Việc xác định sự kiện bất khả kháng thực hiện theo Bộ luật Dân sự.

Thông tư cũng quy định NHNN tạm ngừng giao dịch ngoại tệ trong thời hạn 3 tháng đối với tổ chức tín dụng không gửi báo cáo hoặc gửi báo cáo không đúng thời hạn từ 3 lần trở lên trong 3 tháng liên tiếp, trừ trường hợp ngoại lệ theo quy định.

Cùng với đó, tổ chức tín dụng phải thông báo bằng văn bản cho Cục Quản lý ngoại hối khi có thay đổi đối với các thông tin đã đăng ký thuộc trường hợp phải cập nhật.

Các quy định mới áp dụng đối với giao dịch ngoại tệ giữa NHNN với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối; không trực tiếp điều chỉnh hoạt động mua, bán ngoại tệ giữa ngân hàng thương mại với người dân và doanh nghiệp.