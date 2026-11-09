Từ 9.11, hộ kinh doanh Hà Nội có thể được hỗ trợ đến 30 triệu đồng: Đăng ký thế nào?

Cơ chế hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng cho mỗi hộ kinh doanh

Theo Thông báo số 9858/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội (triển khai Nghị quyết số 59/2026/NQ-HĐND và Quyết định số 135/2026/QĐ-UBND thực hiện Luật Thủ đô năm 2026), TP. Hà Nội dành 50 tỉ đồng trong đợt đầu tiên để cấp khoảng 5.000-6.000 phiếu hỗ trợ điện tử.

Chủ hộ kinh doanh thực hiện thủ tục đăng ký nhận phiếu hỗ trợ chuyển đổi số ngay trên điện thoại tại mục HANOINEXT của ứng dụng iHanoi mà không cần nộp hồ sơ trực tiếp. Ảnh minh họa AI

Thay vì nhận tiền mặt, cơ sở đăng ký được cấp tối đa một Phiếu hỗ trợ chuyển đổi số và một Phiếu hỗ trợ thương mại điện tử để mua các phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử hoặc thiết lập gian hàng trực tuyến trong danh mục trên ứng dụng iHanoi.

Ngân sách TP. Hà Nội hỗ trợ tối đa không quá 70% giá trị sản phẩm, dịch vụ và thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp dịch vụ; cơ sở kinh doanh chỉ cần trả phần chi phí đối ứng còn lại.

Về mức trần hỗ trợ, hộ kinh doanh được nhận tối đa 10 triệu đồng đối với phiếu dịch vụ chuyển đổi số và 20 triệu đồng đối với phiếu thương mại điện tử (tổng cộng tối đa 30 triệu đồng).

Đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, mức trần là 30 triệu đồng mỗi loại phiếu; doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã là 60 triệu đồng/mỗi loại phiếu; doanh nghiệp vừa là 100 triệu đồng/mỗi loại phiếu.

Trong đợt đầu, Hà Nội phân bổ 35 tỉ đồng ưu tiên cho 8 nhóm đối tượng, gồm: cơ sở tại 4 làng nghề (Bát Tràng, Vạn Phúc, Chuyên Mỹ, Sơn Đồng); chủ thể có sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên; hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỉ đồng/năm; doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh từ ngày 1.1.2025; cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh tại hai phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam; cơ sở bán hàng Việt Nam trên sàn thương mại điện tử; doanh nghiệp sản xuất 100% vốn trong nước tại khu, cụm công nghiệp và đơn vị cung ứng thực phẩm cho bếp ăn trường học, siêu thị, chuỗi phân phối.

Các cơ sở không thuộc diện ưu tiên vẫn được đăng ký từ nguồn kinh phí chung 15 tỉ đồng.

Cách thức đăng ký trực tuyến trên ứng dụng iHanoi từ ngày 9.11

Hệ thống mở cổng tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoàn toàn từ 8h ngày 9.11 đến 17h ngày 4.12.2026 (hoặc kết thúc sớm hơn nếu phân bổ hết kinh phí). Để đăng ký, chủ hộ kinh doanh hoặc đại diện doanh nghiệp thực hiện theo quy trình sau:

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng iHanoi bằng tài khoản định danh điện tử (VNeID), sau đó truy cập vào chuyên mục HANOINEXT.

Bước 2: Cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (hoặc doanh nghiệp, hợp tác xã), lựa chọn nhóm đối tượng và sản phẩm, dịch vụ cần hỗ trợ trong danh mục. Các trường hợp thuộc nhóm ưu tiên đính kèm thêm tài liệu chứng minh điều kiện tương ứng.

Bước 3: Kiểm tra giá sản phẩm, mức ngân sách hỗ trợ dự kiến và phần chi phí tự chi trả hiển thị trên màn hình rồi nhấn gửi hồ sơ.

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội sẽ xét duyệt hồ sơ hợp lệ theo thứ tự thời gian đăng ký trong tối đa 5 ngày làm việc (từ ngày 30.11 rút ngắn còn 2 ngày làm việc).

Bước 4: Sau khi phiếu được phê duyệt, hộ kinh doanh ký hợp đồng điện tử với nhà cung cấp chậm nhất vào ngày 16.12.2026 để kích hoạt dịch vụ.

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội lưu ý, đơn vị nhận hỗ trợ bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử (nếu chưa có phải cam kết thực hiện chậm nhất ngày 31.12.2026) và không dùng phiếu để gia hạn nguyên gói dịch vụ cũ đang dùng (nhưng được phép nâng cấp gói hoặc mua mới).

Khi cần hướng dẫn thao tác trên hệ thống, người dân liên hệ số điện thoại 0983.559.164 hoặc giải đáp chính sách qua số 024.3512.1166 trong giờ hành chính.