Từ 9/10, điều chỉnh giao thông phố La Thành đoạn Nguyễn Chí Thanh - Voi Phục đi một chiều

Thông báo số 1490/TB-SXD ngày 9/10/2026, phương án tổ chức giao thông được điều chỉnh trên cơ sở hiện trạng hạ tầng, tiến độ triển khai dự án và sự thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị liên quan. Thời gian thực hiện từ ngày 9/10/2026 đến khi có thông báo tiếp theo.

Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục, từ ngày 9/10/2026. Ảnh báo Công Lý.

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, từ 9/10, phố La Thành đoạn Nguyễn Chí Thanh - Voi Phục được tổ chức giao thông một chiều theo hướng từ Nguyễn Chí Thanh đi Voi Phục, áp dụng với tất cả các loại xe.

Phương án này nằm trong kế hoạch điều chỉnh tổ chức giao thông phục vụ thông tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Trên tuyến Vành đai 1, các phương tiện được lưu thông hai chiều trên từng phần đường riêng biệt tại ba đoạn: từ nút Hoàng Cầu đến gần nút giao Giảng Võ - Láng Hạ; từ nút giao Giảng Võ đến nút giao Nguyễn Chí Thanh; từ nút giao Nguyễn Chí Thanh đến Voi Phục.

Bề rộng mặt đường tại các đoạn tuyến được thực hiện theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt. Riêng những vị trí gần các nút giao đang thi công cầu cạn, các xe di chuyển theo bề rộng mặt đường hiện trạng.

Sở Xây dựng cho biết, phương án tổ chức giao thông tại các nút giao vẫn được giữ nguyên theo Thông báo số 1310 ngày 1/9/2026.

Theo đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội chủ động phối hợp với UBND các phương trong phạm vi dự án tổ chức tuyên truyền đến nhân dân khu vực chịu sự ảnh hưởng do thi công dự án, đặc biệt là nhân dân khu vực rào chắn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để chủ động có kế hoạch và đi lại phù hợp. Tại các đoạn chưa đủ mặt cắt theo thiết kế hoặc các vị trí tập trung đông người như tại công bệnh viện, trường học bổ sung biển hạn chế tốc độ, biển cấm dừng đỗ phương tiện, biển công trường để đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông, giảm tối đa nguy cơ ùn tắc giao thông trong quá trình khai thác tạm.

Song song với đó bố trí đầy đủ biển bao giao thông tại chỗ và từ xa để phục vụ công tác hướng dẫn phân luồng giao thông cho các phương tiện đi lại an toàn và thuận lợi (đặc biệt là hệ thống biển báo hướng dẫn vào bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện phụ sản Hà Nội); phối hợp với Đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao (nút Voi Phục, nút Hoàng Cầu) và các nút lân cận cho phù hợp với phương án điều chỉnh tổ chức giao thông.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội để thống nhất phương án rào chắn khu vực nút giao Nguyễn Chí Thanh để đảm bảo tiến độ chung của 2 dự án theo yêu cầu của UBND Thành phố; đồng thời, đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực nút giao Nguyễn Chí Thanh - La Thành theo phương án đã được Sở Xây dựng chấp thuận.

Sở Xây dựng đồng thời yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công cầu tại các nút Giảng Võ - Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh, khẩn trương hoàn thành các điểm quay đầu dưới gầm cầu nhằm kết nối giao thông giữa hai bên đường, giảm áp lực cho khu vực nút giao.

Đối với UBND các phường chỉ đạo lực lượng chức năng, chính quyền địa phương bố trí lực lượng phối hợp với Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; Tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận.

Đặc biệt, UBND phường Ô Chợ Dừa khẩn trương hoàn thiện hệ thống rào chắn tại dự án đầu tư xây dựng tại phần dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành đoạn Hoàng Cầu đến Láng Hạ nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị và lên phương án rào chắn thi công và tổ chức giao thông phục vụ thi công các hạng mục của dự án gửi Sở Xây dựng và các bên liên quan để được xem xét, thống nhất trước khi triển khai thực hiện nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giảm nguy cơ ùn tắc giao thông trên tuyến đường Vành đai 1 và các tuyến đường lân cận.