Từ 9/10/2026, khi mua xe máy điện đừng chỉ hỏi giá, hãy hỏi thêm về điều

Trong hơn một thế kỷ, định nghĩa về một chiếc xe sang trọng bậc nhất luôn gắn liền với di sản thiết kế của châu Âu, sự tinh xảo trong chế tác thủ công của người Đức hay cơ khí chính xác từ các xưởng sản xuất Anh Quốc. Những biểu tượng như Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche hay Bentley đã xây dựng nên những pháo đài giá trị không thể xâm phạm dựa trên sức mạnh của động cơ đốt trong nhiều xi-lanh và các chất liệu xa xỉ. Tuy nhiên, sự trỗi dậy mạnh mẽ của các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc với khả năng phát triển một mẫu xe mới chỉ trong vòng 18 tháng hoặc ngắn hơn đang làm đảo lộn toàn bộ trật tự đó.