Từ 9/10/2026, khi mua xe máy điện đừng chỉ hỏi giá, hãy hỏi thêm về điều
Từ ngày 9/10/2026, hai quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới về động cơ (QCVN 30) và ắc quy (QCVN 31) dùng cho xe máy điện chính thức có hiệu lực. Xe bán ra thị trường phải đáp ứng tiêu chuẩn cao hơn về an toàn, giúp người tiêu dùng được bảo vệ tốt hơn trước nguy cơ cháy nổ và linh kiện kém chất lượng.
Nguồn Tiếp thị & Gia đình: https://tiepthigiadinh.vn/tu-9-10-2026-khi-mua-xe-may-dien-dung-chi-hoi-gia-hay-hoi-them-ve-dieu-d36436.html