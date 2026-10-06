Từ 783 tỷ đồng rót thêm vào Thaigroup đến tháp đôi 99 tầng: Thaiholdings (THD) đang chuẩn bị gì?

Thaiholdings tiếp tục đặt cược lớn vào Thaigroup

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings (HNX: THD) vừa thông qua việc đăng ký mua thêm 78,32 triệu cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaigroup trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Theo nghị quyết ngày 1/10/2026, lượng cổ phần Thaiholdings đăng ký mua tương đương 38,02% tổng số cổ phần Thaigroup dự kiến phát hành trong đợt này.

Hiện Thaiholdings sở hữu 172,32 triệu cổ phần Thaigroup, tương đương 48% vốn điều lệ. Nếu mua đủ 78,32 triệu cổ phần đăng ký, lượng cổ phần THD nắm giữ sẽ tăng mạnh lên 250,64 triệu đơn vị.

Điều đáng chú ý nằm ở chỗ, dù số lượng cổ phần tăng gần 45,5%, tỷ lệ sở hữu của Thaiholdings tại Thaigroup sau đợt phát hành lại dự kiến giảm từ 48% xuống còn 44,36% do quy mô vốn của Thaigroup tăng mạnh.

Nghị quyết chưa công bố giá chào bán. Tuy nhiên, nếu chỉ tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, lượng cổ phần Thaiholdings đăng ký mua thêm có giá trị tương ứng khoảng 783,2 tỷ đồng. Con số thực tế mà THD phải bỏ ra sẽ phụ thuộc vào mức giá phát hành được Thaigroup xác định.

Đây không phải lần đầu tiên trong năm nay Thaiholdings tăng quy mô đầu tư vào Thaigroup.

Chỉ vài tháng trước, vào tháng 7/2026, Hội đồng quản trị Thaiholdings đã phê duyệt mua thêm 52,32 triệu cổ phần Thaigroup, qua đó nâng lượng sở hữu từ 120 triệu lên 172,32 triệu cổ phần. Tại thời điểm đó, tỷ lệ sở hữu của Thaiholdings vẫn được duy trì ở mức 48%.

Như vậy, chỉ trong chưa đầy ba tháng, Thaiholdings đã hai lần có động thái gia tăng mạnh số lượng cổ phần nắm giữ tại Thaigroup.

Đằng sau những con số này là một thực tế đáng chú ý: Thaigroup đang trở thành khoản đầu tư có trọng lượng đặc biệt lớn trên bảng cân đối kế toán của Thaiholdings.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã được soát xét, giá gốc khoản đầu tư của Thaiholdings vào Thaigroup ở mức khoảng 1.800 tỷ đồng. Giá trị khoản đầu tư được ghi nhận theo phương pháp vốn chủ sở hữu đã lên hơn 2.370 tỷ đồng, tương đương khoảng 44% tổng tài sản của Thaiholdings.

Điều này đồng nghĩa biến động về giá trị, hiệu quả hoạt động cũng như triển vọng của Thaigroup ngày càng có ảnh hưởng đáng kể tới bức tranh tài sản của THD.

Những “mảnh ghép” bất động sản phía sau Thaigroup

Mối quan hệ giữa Thaiholdings và Thaigroup không đơn thuần là một khoản đầu tư tài chính.

Thaigroup từng là công ty con của Thaiholdings trước khi tỷ lệ sở hữu của THD giảm xuống 48% vào tháng 6/2024, khiến Thaigroup chuyển thành công ty liên kết.

Dù vậy, mối liên hệ giữa hai doanh nghiệp vẫn rất chặt chẽ cả về vốn, nhân sự và các dự án bất động sản.

Theo Báo cáo thường niên 2025 của Thaiholdings, Thaigroup hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, thương mại, bất động sản và xây dựng; đồng thời sở hữu nhiều tài sản lớn tại Hà Nội, Ninh Bình và Phú Quốc.

Thaiholdings còn trực tiếp nắm giữ cổ phần tại một số doanh nghiệp nằm trong mạng lưới tài sản này.

Đến cuối tháng 6/2026, THD sở hữu 17,2% vốn Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên, với giá trị ghi sổ khoảng 365 tỷ đồng; đồng thời nắm 19,52% Công ty Cổ phần Tôn Đản Hà Nội, có giá trị ghi sổ khoảng 414 tỷ đồng.

Tôn Đản Hà Nội hiện sở hữu tòa nhà văn phòng hạng A tại khu đất gần 3.800 m2 ở số 17 Tông Đản và 210 Trần Quang Khải, Hà Nội. Trong khi đó, Du lịch Kim Liên gắn với một trong những khu đất đang thu hút sự chú ý lớn nhất tại trung tâm Hà Nội: khu đất gần 3,5 ha tại số 5–7 Đào Duy Anh.

Chính khu đất này hiện được đề xuất trở thành nơi xây dựng Hanoi Twin Towers 99.

Từ khu đất Khách sạn Kim Liên đến tham vọng tháp đôi 568 m

Ngày 8/7/2026, liên danh gồm Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên, Công ty Cổ phần Thaiholdings và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn – thành viên Tập đoàn Vingroup – đã đề xuất UBND TP. Hà Nội xem xét, phê duyệt quy hoạch và cho phép lập dự án đầu tư Hanoi Twin Towers 99.

Nếu được triển khai theo đề xuất, đây sẽ là một trong những dự án bất động sản có quy mô đặc biệt lớn tại Hà Nội.

Hanoi Twin Towers 99 được nghiên cứu trên diện tích khoảng 34.936 m2 tại số 5–7 Đào Duy Anh, với hai tòa tháp cao khoảng 568 m, gồm 99 tầng nổi và 6 tầng hầm. Tổng diện tích sàn xây dựng, chưa bao gồm tầng hầm, dự kiến khoảng 880.000 m2.

Tổng vốn đầu tư sơ bộ được đề xuất lên tới 3–3,5 tỷ USD. Nguồn vốn theo phương án công bố dự kiến đến từ vốn tự có của liên danh và nguồn vốn được thu xếp từ các tổ chức tài chính nước ngoài.

Quy mô của tổ hợp cũng vượt xa một dự án khách sạn thông thường. Theo đề xuất, Hanoi Twin Towers 99 có thể bao gồm trung tâm hội nghị quốc tế, trung tâm biểu diễn nghệ thuật, trung tâm thương mại, văn phòng hạng A, khách sạn 6 sao, khu nhà ở cao cấp và casino.

Nếu chiều cao 568m được hiện thực hóa, công trình sẽ vượt Petronas Twin Towers tại Malaysia, cao 452m, để hướng tới vị trí tháp đôi cao nhất thế giới.

Như vậy, khu đất từng gắn với Khách sạn Kim Liên hơn 60 năm đang đứng trước khả năng bước sang một chu kỳ phát triển hoàn toàn khác về quy mô và giá trị. Và Thaiholdings không đứng ngoài câu chuyện này.

Doanh nghiệp vừa là thành viên trực tiếp trong liên danh đề xuất Hanoi Twin Towers 99, vừa sở hữu 17,2% Du lịch Kim Liên – pháp nhân gắn với khu đất 5–7 Đào Duy Anh. Xa hơn, Thaiholdings còn đang tiếp tục gia tăng quy mô đầu tư vào Thaigroup, doanh nghiệp liên kết sở hữu nhiều tài sản và dự án bất động sản trong cùng hệ sinh thái.

783 tỷ đồng và câu hỏi về bước đi tiếp theo của THD

Việc Thaiholdings đăng ký mua thêm 78,32 triệu cổ phần Thaigroup vì thế đáng chú ý hơn nếu đặt trong tổng thể chiến lược tài sản của doanh nghiệp.

Đây không còn là một khoản đầu tư nhỏ trên bảng cân đối kế toán. Với giá trị ghi nhận hơn 2.370 tỷ đồng vào cuối tháng 6/2026, Thaigroup đã chiếm khoảng 44% tổng tài sản Thaiholdings. Nếu đợt mua cổ phần mới hoàn tất, mức độ gắn kết về vốn giữa hai doanh nghiệp tiếp tục được củng cố, bất chấp tỷ lệ sở hữu của THD bị pha loãng xuống còn 44,36%.

Đáng chú ý, quyết định mua thêm cổ phần Thaigroup được đưa ra không lâu sau khi Thaiholdings hủy kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2026.

Cuộc họp này ban đầu dự kiến xem xét phương án tăng vốn điều lệ cùng một số nội dung liên quan tới kế hoạch kinh doanh. Tuy nhiên, Thaiholdings sau đó quyết định dừng tổ chức với lý do cần điều chỉnh phương án và kế hoạch kinh doanh. Ngày 25/9, danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội cũng được hủy theo đề nghị của doanh nghiệp.

Chỉ ít ngày sau, quyết định đăng ký mua thêm 78,32 triệu cổ phần Thaigroup được thông qua. Dù chưa đủ cơ sở để khẳng định có mối quan hệ trực tiếp với nhau. Tuy nhiên, chuỗi động thái cho thấy việc phân bổ vốn và cấu trúc đầu tư của Thaiholdings đang có những thay đổi đáng chú ý.

Quan trọng hơn, phía sau Thaigroup không chỉ là một pháp nhân liên kết, mà còn là hệ thống tài sản bất động sản trải dài từ Hà Nội tới Phú Quốc.

Tại Hà Nội là khu đất 5–7 Đào Duy Anh cùng đề xuất Hanoi Twin Towers 99 có tổng vốn đầu tư lên tới 3–3,5 tỷ USD. Tại Phú Quốc, Thaiholdings cũng đang phối hợp với Thaigroup và Công ty Cổ phần Enclave Phú Quốc triển khai dự án nghỉ dưỡng phức hợp Enclave Phú Quốc.

Bởi vậy, câu chuyện đáng chú ý phía sau lần mua thêm cổ phần này có lẽ không chỉ nằm ở con số 78,32 triệu cổ phiếu hay giá trị tương ứng 783,2 tỷ đồng nếu tính theo mệnh giá.

Điều đáng theo dõi hơn là Thaiholdings đang đặt ngày càng nhiều tài sản của mình vào mối liên kết với Thaigroup, trong lúc hệ sinh thái này đứng trước những kế hoạch bất động sản có quy mô hàng tỷ USD.

Từ một khoản đầu tư có giá gốc 1.800 tỷ đồng, Thaigroup đã trở thành khoản đầu tư dài hạn lớn nhất của Thaiholdings. Từ khu đất Khách sạn Kim Liên tồn tại hàng chục năm, một tổ hợp tháp đôi 99 tầng trị giá tới 3,5 tỷ USD đang được đề xuất. Và giữa hai câu chuyện ấy, dòng vốn của Thaiholdings vẫn đang tiếp tục chảy về Thaigroup.