Từ 67 viên hồng phiến, Công an bóc gỡ nhóm đối tượng liên quan ma túy

Theo thông tin từ Công an xã Púng Bánh, tỉnh Sơn La, vào khoảng 12 giờ ngày 14/10/2026, trong quá trình làm nhiệm vụ tại thôn Dồm Cang 1, tổ công tác đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Vì Văn Hom (SN 1982, trú tại xã Púng Bánh) đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Vì Văn Hom và tang vật. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một túi nilon chứa 67 viên hồng phiến cùng nhiều tang vật liên quan.

Không dừng lại ở đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Púng Bánh đã nhanh chóng mở rộng điều tra, xác minh các mắt xích liên quan trong vụ án.

Kết quả, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ thêm 3 đối tượng gồm Lò Văn Thắng (SN 1983), Lò Văn Phấn (SN 1990) và Lò Văn Đoan (SN 1992), cùng trú tại xã Púng Bánh.

Lò Văn Thắng, Lò Văn Phấn và Lò Văn Đoan tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Việc phá thành công chuyên án một lần nữa khẳng định tinh thần chủ động, quyết liệt của lực lượng công an cơ sở trong cuộc chiến với tội phạm ma túy. Thành tích này không chỉ góp phần làm trong sạch địa bàn mà còn tạo niềm tin cho người dân trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương.