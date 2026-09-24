Từ 5,47 lên gần 7 tỉ USD: Xuất khẩu máy móc tăng mạnh

Kim ngạch xuất khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tháng 8 đạt 6,97 tỉ USD, tăng đáng kể so với đầu năm

Từ 5,47 lên 6,97 tỉ USD chỉ sau 8 tháng

Theo Cục Hải quan (Bộ Tài chính), xuất khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng có diễn biến đáng chú ý trong 8 tháng đầu năm. Tháng 1, kim ngạch đạt 5,47 tỉ USD, sau đó giảm xuống 3,8 tỉ USD trong tháng 2.

Từ mức thấp này, xuất khẩu nhanh chóng phục hồi. Tháng 3, kim ngạch đạt 5,7 tỉ USD, tăng mạnh so với tháng trước, sau đó lên 5,9 tỉ USD trong tháng 4.

Bước sang tháng 5, xuất khẩu nhóm hàng này vượt mốc 6 tỉ USD, tiếp tục tăng lên 6,4 tỉ USD trong tháng 6. Đà tăng được duy trì trong hai tháng tiếp theo khi kim ngạch tháng 7 đạt 6,9 tỉ USD và tháng 8 lên tới 6,97 tỉ USD.

Như vậy, sau cú giảm mạnh trong tháng 2, kim ngạch xuất khẩu máy móc đã tăng khoảng 3,17 tỉ USD, tương đương hơn 83%, chỉ trong 6 tháng. Tính chung 8 tháng, nhóm hàng này đạt gần 47,3 tỉ USD, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm trước.

Gần 47,3 tỉ USD từ máy móc, thiết bị

Tính chung 8 tháng, xuất khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt gần 47,3 tỉ USD, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Mức tăng này cho thấy nhóm hàng đang ngày càng giữ vai trò đáng kể trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam. Đáng chú ý, sau cú giảm trong tháng 2, kim ngạch đã phục hồi nhanh và duy trì ở mức cao trong các tháng tiếp theo.

Với đà tăng 26,4%, máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tiếp tục là một trong những nhóm hàng có quy mô xuất khẩu lớn, góp phần mở rộng tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2026.

MẠNH LÊ