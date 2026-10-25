Từ 5/12/2026, những trường hợp lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép
Nghị định 393/2026/NĐ-CP quy định các trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động, trong đó có một số chủ sở hữu, thành viên góp vốn doanh nghiệp, tình nguyện viên và các nhóm đối tượng đáp ứng điều kiện cụ thể. Tuy nhiên, tùy từng trường hợp, người lao động và đơn vị sử dụng lao động vẫn phải thực hiện thủ tục xác nhận hoặc thông báo theo quy định.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tu-5122026-nhung-truong-hop-lao-dong-nuoc-ngoai-khong-thuoc-dien-cap-giay-phep-post365163.html