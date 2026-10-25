Từ 5/12/2026, những trường hợp lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép

Những tháng cuối năm, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa tăng cao, hoạt động sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa diễn ra sôi động, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả và hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trước tình hình đó, tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường quản lý thị trường, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm, góp phần ổn định cung cầu, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp kinh doanh chân chính.