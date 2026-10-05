Từ 5/10, người đăng, chia sẻ, bình luận tin giả có thể bị công khai danh tính

Nghị định này quy định chi tiết về nội dung công bố, cảnh báo tin giả, tin sai sự thật bao gồm việc công bố danh tính cá nhân, tổ chức phát ngôn, làm, lưu trữ, tàng trữ, cung cấp, đăng tải, phát tán, chia sẻ, bình luận tin giả, tin sai sự thật sau khi có kết luận kiểm chứng, xác minh, làm rõ.

Từ hôm nay (5/10), người đăng, chia sẻ, bình luận tin giả có thể bị công khai danh tính. Ảnh minh họa

Việc công bố danh tính phải tuân thủ pháp luật về tiếp cận thông tin, trừ trường hợp pháp luật liên quan có quy định khác. Đồng thời, việc công bố danh tính chỉ được thực hiện sau khi thông tin đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm chứng, xác minh và kết luận là tin giả, tin sai sự thật.

Tùy tính chất, mức độ và hậu quả, danh tính có thể được thông báo đến khu dân cư, cơ quan nơi người liên quan làm việc; hoặc công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng; công bố trên cổng thông tin điện tử của cơ quan trực tiếp kiểm chứng; công bố, cảnh báo chính thức cấp nhà nước.

Ngoài ra, Nghị định 328/2026/NĐ-CP còn nêu rõ, tin giả, tin sai sự thật phải được gắn nhãn trong vòng 24h, từ khi được xác minh. Cụ thể, trong thời hạn 24 giờ kể từ khi cơ quan chức năng có thẩm quyền tiến hành kiểm chứng, xác minh, làm rõ tin giả, tin sai sự thật kết luận thông tin là tin giả, tin sai sự thật phải gắn nhãn.

Những trường hợp gắn nhãn tin giả, tin sai sự thật gồm: Thông tin xác thực là tin giả, tin sai sự thật có chứa thông tin công dân được tiếp cận; Thông tin xác thực là tin giả, tin sai sự thật có chứa thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện và tuân thủ pháp luật về tiếp cận thông tin; Tin giả, tin sai sự thật do hệ thống trí tuệ nhân tạo tạo ra chưa được gắn nhãn tin giả, tin sai sự thật.

Hình thức gắn nhãn tin giả, tin sai sự thật là đánh dấu, hiển thị cảnh báo bằng ký hiệu, biểu tượng hoặc thể hiện dòng chữ “TIN GIẢ, TIN SAI SỰ THẬT” đối với thông tin được xác thực là tin giả, tin sai sự thật.

Đối với tin giả, tin sai sự thật sau khi được gắn nhãn, cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp mạng xã hội,... thực hiện rà soát thông tin đã gắn nhãn đối với các thông tin tương tự xuất hiện trên nền tảng của mình để ngăn chặn, gỡ bỏ, cảnh báo.

Với các tin giả, tin sai sự thật sau khi xác thực là tin giả, tin sai sự thật có chứa thông tin công dân không được tiếp cận thì không thực hiện gắn nhãn nhưng cơ quan chức năng có thẩm quyền xét thấy cần phải gỡ bỏ, ngăn chặn thì phải yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp mạng xã hội, cung cấp thông tin xuyên biên giới gỡ bỏ, ngăn chặn, không cho phép đăng tải, chia sẻ, phát tán các thông tin đó.