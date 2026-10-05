Từ 5/10, khoảng 2,5 triệu người được tăng trợ cấp hưu trí xã hội

Trợ cấp hưu trí xã hội tăng lên 540.000 đồng/tháng

Nghị định 335/2026/NĐ-CP ngày 21/8/2026 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội có hiệu lực từ ngày 5/10/2026. Theo quy định mới, mức trợ cấp hưu trí xã hội được điều chỉnh từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng/người/tháng.

Như vậy, người thuộc diện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được tăng thêm 40.000 đồng mỗi tháng, tương đương 8% so với mức trước đó.

Trợ cấp hưu trí xã hội là chính sách dành cho công dân đáp ứng các điều kiện về độ tuổi và tình trạng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng theo quy định.

Công dân từ đủ 75 tuổi trở lên không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, hoặc đang hưởng ở mức thấp hơn mức trợ cấp hưu trí xã hội, có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp, thuộc diện được xem xét.

Chính sách cũng áp dụng với công dân từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Mức chuẩn mới làm tăng nhiều khoản trợ cấp xã hội

Không chỉ trợ cấp hưu trí xã hội, Nghị định 335/2026/NĐ-CP còn nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 540.000 đồng/tháng. Đây là căn cứ để xác định mức trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng và nhiều mức trợ giúp xã hội khác. Mức trợ cấp hằng tháng được tính bằng mức chuẩn nhân với hệ số tương ứng, từ 1,0 đến 3,0 tùy từng nhóm đối tượng.

Theo mức chuẩn mới, một số nhóm người đang hưởng trợ cấp xã hội cũng được điều chỉnh mức hưởng.

- Người cao tuổi từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người phụng dưỡng đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, nếu đáp ứng điều kiện theo quy định, được hưởng mức tương ứng hệ số 1,5, tức 810.000 đồng/tháng.

- Đối với người từ đủ 75 tuổi trở lên thuộc hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc người phụng dưỡng đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, mức hưởng tương ứng hệ số 2, tương đương 1,08 triệu đồng/tháng.

- Một số người cao tuổi thuộc hộ nghèo, không có điều kiện sống tại cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng có thể được hưởng mức tương ứng hệ số 3, tương đương 1,62 triệu đồng/tháng.

Mức chuẩn mới cũng là căn cứ tính trợ cấp đối với người khuyết tật và một số nhóm đối tượng bảo trợ xã hội khác. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, mức chuẩn 540.000 đồng được sử dụng để xác định mức trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng và nhiều chính sách trợ giúp xã hội khác.

Nghị định 335/2026/NĐ-CP đồng thời quy định chuyển tiếp đối với những người đang hưởng chính sách theo các quy định trước đây. Các đối tượng thuộc diện chuyển tiếp được chuyển sang mức tương ứng theo quy định mới từ ngày 1/7/2026; cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm rà soát danh sách và thực hiện chi trả theo mức mới.

Từ ngày 5/10, mức chuẩn trợ giúp xã hội 540.000 đồng/tháng trở thành căn cứ để xác định nhiều khoản trợ cấp, hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng đối với các nhóm đối tượng thuộc diện trợ giúp xã hội.

Do đó, mức hưởng thực tế của từng người sẽ được xác định theo nhóm đối tượng và hệ số tương ứng quy định tại Nghị định 335/2026/NĐ-CP.