Từ 5/10, đăng tin giả có thể bị công khai danh tính, khóa tài khoản

Nghị định đặt ra nghĩa vụ pháp lý đối với các doanh nghiệp mạng xã hội và xuyên biên giới tại Việt Nam. Các nền tảng này bắt buộc phải phối hợp trực 24/7 với Bộ Công an, chủ động gỡ bỏ nội dung vi phạm và thực hiện khóa tạm thời hoặc khóa vĩnh viễn các tài khoản phát tán tin giả theo yêu cầu.

Đặc biệt, người dân có thể chủ động tố giác tin giả một cách nhanh chóng, thuận tiện thông qua ứng dụng VNeID, góp phần làm lành mạnh không gian mạng và bảo vệ trật tự an toàn xã hội.