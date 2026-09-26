Từ 5/10, cha mẹ đơn thân thuộc diện nào được nhận trợ cấp 540.000 đồng tháng?

Cha mẹ đơn thân nào thuộc diện được nhận trợ cấp xã hội hàng tháng?

Khoản 4 Điều 5 Nghị định 335/2026/NĐ-CP quy định, người đơn thân được nhận 540.000 đồng/tháng cho mỗi con đang nuôi nếu là người thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo; chưa có chồng hoặc chưa có vợ; hoặc đã có chồng, vợ nhưng người đó đã chết hoặc mất tích theo quy định của pháp luật và đang nuôi con dưới 16 tuổi. Nhóm này được gọi chung là người đơn thân nghèo nuôi con.

Như vậy, yếu tố quan trọng đầu tiên người dân cần lưu ý là điều kiện về hoàn cảnh kinh tế. Việc một người đang một mình nuôi con chưa đồng nghĩa với việc tự động được nhận trợ cấp. Người đó còn phải thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo và đáp ứng các điều kiện về tình trạng hôn nhân, độ tuổi của con theo quy định.

Chính sách trợ giúp người đơn thân nghèo nuôi con áp dụng cho cả cha và mẹ nếu đáp ứng điều kiện. Ảnh minh họa mẹ và con tại Việt Nam, không xác định nhân vật thuộc diện hưởng chính sách.

Nghị định cũng có quy định nhằm duy trì hỗ trợ đối với một số gia đình có con từ đủ 16 tuổi trở lên.

Theo đó, nếu con đủ 16 tuổi nhưng vẫn tiếp tục học theo các chương trình được quy định và quá trình học không bị gián đoạn, người đơn thân vẫn được tiếp tục hưởng trợ cấp cho đến khi con kết thúc học. Đây là chi tiết đáng chú ý với những gia đình đang có con ở độ tuổi học THPT, học nghề hoặc đại học.

Cụ thể, theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định 335/2026/NĐ-CP trường hợp người đơn thân nghèo nuôi con đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, nhưng người con đó đủ 16 tuổi và đang tiếp tục học giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học văn bằng thứ nhất nếu quá trình học liên tục không bị gián đoạn (trừ trường hợp được tạm dừng học, bảo lưu kết quả học tập theo quy định của pháp luật về giáo dục) thì người đơn thân nghèo nuôi con tiếp tục được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng cho đến khi người con kết thúc học.

Ngoài ra, căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 6 Nghị định 335/2026/NĐ-CP nếu người đơn thân nghèo nuôi con đồng thời thuộc diện người cao tuổi không nơi nương tựa, người khuyết tật nặng/đặc biệt nặng, hoặc người nhiễm HIV/AIDS hộ nghèo, họ được hưởng cộng gộp cả trợ cấp nuôi con và trợ cấp tương ứng với nhóm còn lại.

Mỗi con được tính hệ số 1,0, mức chuẩn là 540.000 đồng/tháng

Theo Điều 6 Nghị định 335, mức trợ cấp xã hội hằng tháng của từng đối tượng được xác định bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân với hệ số tương ứng.

Riêng đối với người đơn thân nghèo nuôi con, hệ số được quy định là 1,0 đối với mỗi một con đang nuôi.

Trong khi đó, mức chuẩn trợ giúp xã hội theo Nghị định 335 là 540.000 đồng/tháng, tăng so với mức 500.000 đồng/tháng trước đây.

Theo cách tính này, người đơn thân nghèo đang nuôi 1 con đủ điều kiện được tính mức trợ cấp 540.000 đồng/tháng. Trường hợp đang nuôi 2 con đủ điều kiện, mức tương ứng là 1,08 triệu đồng/tháng; nếu có 3 con đủ điều kiện, con số tương ứng là 1,62 triệu đồng/tháng.

Điều này cũng có nghĩa 1,08 triệu đồng không phải mức trợ cấp tối đa chung cho người đơn thân nuôi con mà phụ thuộc vào số con thuộc diện được tính trợ cấp.

Ngoài ra, Nghị định cho phép trong trường hợp điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương bảo đảm, UBND cấp tỉnh có thể trình HĐND cùng cấp quyết định mức chuẩn trợ giúp xã hội hoặc mức trợ giúp áp dụng trên địa bàn cao hơn mức chung được Chính phủ quy định.

Một điểm cần phân biệt là dù Nghị định 335 chính thức có hiệu lực từ 5/10/2026, mức chuẩn trợ giúp xã hội 540.000 đồng/tháng được áp dụng từ 1/7/2026 đối với những đối tượng đang hưởng chính sách và được chuyển tiếp sang mức tương ứng theo Nghị định mới. Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm rà soát danh sách và quyết định chi trả theo mức mới kể từ thời điểm này.

Do đó, chính sách dành cho người đơn thân nghèo nuôi con không phải là một khoản trợ cấp hoàn toàn mới xuất hiện từ ngày 5/10. Điểm thay đổi đáng chú ý là mức chuẩn dùng để tính trợ cấp đã tăng từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng/tháng.