Từ 5-10, bấm chia sẻ hoặc bình luận tin giả có thể bị xử lý thế nào?

Cụ thể, theo Điều 11 Nghị định số 328/2026/NĐ-CP, nội dung công bố, cảnh báo tin giả, tin sai sự thật bao gồm việc công bố danh tính cá nhân, tổ chức phát ngôn, làm, lưu trữ, tàng trữ, cung cấp, đăng tải, phát tán, chia sẻ, bình luận tin giả, tin sai sự thật sau khi có kết luận kiểm chứng, xác minh, làm rõ.

Việc công bố phải tuân thủ pháp luật về tiếp cận thông tin, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Người dùng mạng xã hội cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận thông tin chưa được kiểm chứng, bởi hành vi lan truyền tin giả có thể bị xử lý theo quy định. Ảnh minh họa: AI

Tùy tính chất, mức độ và hậu quả của tin giả, cơ quan có thẩm quyền có thể lựa chọn hình thức công bố, cảnh báo phù hợp. Trong đó, thông tin có thể được gửi đến khu dân cư nơi cá nhân cư trú, cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc; công bố trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin của cơ quan trực tiếp kiểm chứng hoặc trên phương tiện truyền thông đại chúng.

Nghị định cũng quy định tin giả, tin sai sự thật sau khi được xác minh thuộc trường hợp phải gắn nhãn thì phải được gắn nhãn trong thời hạn 24 giờ kể từ khi cơ quan có thẩm quyền kết luận. Nhãn cảnh báo có thể được thể hiện bằng ký hiệu, biểu tượng hoặc dòng chữ “TIN GIẢ, TIN SAI SỰ THẬT”.

Việc bấm “chia sẻ” hay để lại “bình luận” đối với tin giả còn có thể dẫn đến chế tài xử phạt hành chính theo Nghị định số 174/2026/NĐ-CP, đã có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.

Theo Điều 95 của Nghị định này, hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng đối với tổ chức.

Với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, mức phạt đối với tổ chức là từ 30-50 triệu đồng.

Cá nhân có cùng hành vi chịu mức phạt bằng một nửa mức phạt đối với tổ chức. Ngoài tiền phạt, người vi phạm còn có thể bị buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật; trong một số trường hợp còn có thể bị buộc khóa tài khoản, trang, nhóm hoặc kênh nội dung.