Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 418/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2024/NĐ-CP ngày 1-11-2024 về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.

Bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện dự kiến có những điều chỉnh mới từ ngày 5-1-2027, tạo thuận lợi hơn cho người lao động tự do khi tham gia và thụ hưởng chính sách. Ảnh minh họa: AI

Theo quy định mới, hồ sơ điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện gồm: tờ khai điều chỉnh thông tin cá nhân, sổ BHXH và bản sao giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cùng các giấy tờ liên quan đến nội dung điều chỉnh.

Tuy nhiên, trường hợp cơ quan có thẩm quyền kết nối, khai thác được thông tin thay thế từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác thì không yêu cầu người lao động hoặc thân nhân phải nộp những giấy tờ tương ứng.

Một thay đổi quan trọng khác liên quan đến quy trình khai báo và điều tra tai nạn lao động. Theo đó, khi nhận được tin báo về tai nạn lao động làm chết người hoặc làm bị thương nặng từ 2 người lao động trở lên, trong thời hạn 24 giờ, UBND cấp xã nơi xảy ra tai nạn phải thông báo cho cơ quan chuyên môn cấp tỉnh phụ trách lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động và công an cấp xã nơi xảy ra tai nạn.

Đối với các vụ tai nạn làm bị thương nặng 1 người lao động hoặc tai nạn lao động nhẹ, UBND cấp xã có trách nhiệm thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở để xác minh, làm rõ vụ việc.

Sau khi tổ chức họp công bố biên bản điều tra, trong thời hạn 3 ngày làm việc, đoàn điều tra phải gửi biên bản và biên bản cuộc họp đến người bị nạn hoặc thân nhân, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp xã và cơ quan bảo hiểm xã hội nơi người lao động đăng ký tham gia.

Để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Nghị định 418/2026/NĐ-CP chuyển giao nhiều nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện cho UBND cấp xã.

Cụ thể, chính quyền cấp xã có trách nhiệm tuyên truyền chính sách, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, tiếp nhận khai báo và tổ chức điều tra tai nạn lao động theo thẩm quyền; giải quyết khiếu nại, tố cáo; thống kê, báo cáo tình hình tai nạn lao động và kiến nghị sửa đổi chính sách khi cần thiết.

Đáng chú ý, UBND cấp xã còn có trách nhiệm cung cấp thông tin, dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm cho cơ quan bảo hiểm xã hội để đối chiếu đối tượng đủ điều kiện được Nhà nước hỗ trợ mức đóng.

Các chi phí phục vụ điều tra, điều tra lại tai nạn lao động như dựng lại hiện trường, giám định kỹ thuật, giám định pháp y, khám nghiệm tử thi và các chi phí hợp lý khác được cơ quan có thẩm quyền thực hiện điều tra chịu trách nhiệm chi trả theo quy định.

Theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam, đối tượng tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện là người lao động từ đủ 15 tuổi trở lên, làm việc không theo hợp đồng lao động và không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Nhà nước hiện hỗ trợ mức đóng theo 3 nhóm: 30% đối với người thuộc hộ nghèo, 25% đối với hộ cận nghèo và 10% đối với các nhóm lao động khác.

Người tham gia được hưởng chế độ trợ cấp tai nạn lao động khi bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do tai nạn xảy ra trong thời gian tham gia bảo hiểm và đáp ứng các điều kiện theo quy định. Thân nhân cũng có thể được hưởng trợ cấp trong trường hợp người lao động tử vong do tai nạn lao động thuộc diện được giải quyết chế độ.