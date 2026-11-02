Từ 4 người sử dụng ma túy ở chung cư The Sóng, Công an bắt 23 người liên quan

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an phường Vũng Tàu phát hiện dấu hiệu nghi vấn tại chung cư The Sóng (số 28 Thi Sách, phường Vũng Tàu).Trên cơ sở đó, Công an phường Vũng Tàu đã phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP HCM tổ chức kiểm tra, đấu tranh.

Khoảng 3h ngày 3/10, Công an phường Vũng Tàu phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kiểm tra một căn hộ tại chung cư The Sóng, phát hiện 4 đối tượng có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, gồm Nguyễn Hải Trường, Nguyễn Đức Huy, Lê Thị Thùy Hương và Bùi Thị Thảo Nhi.

Qua kiểm tra nhanh, cả 4 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 gói ni lông chứa chất bột màu trắng cùng bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Các đối tượng khai nhận đã sử dụng ma túy tại căn hộ và mua ma túy từ một đối tượng khác.

Không dừng lại ở việc xử lý các đối tượng tại hiện trường, với quyết tâm truy xét đến cùng nguồn cung ma túy, Công an phường Vũng Tàu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy mở rộng điều tra, phát hiện thêm 4 đối tượng có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy, gồm Kim Toàn Quý, Ngô Thị Mỹ Linh, Ngô Bùi Lệ Thủy và Phạm Thị Thùy Dương.

Đồng thời, hai lực lượng tiếp tục truy xét, triệu tập thêm 22 đối tượng có liên quan để xác minh, làm rõ vai trò, hành vi của từng người.

Đáng chú ý, chỉ trong thời gian không quá 3 ngày, Công an phường Vũng Tàu và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã mở rộng điều tra, truy xét, triệu tập tổng cộng 30 đối tượng liên quan. Dù thời gian gấp rút, địa bàn xác minh rộng, các đối tượng cư trú phân tán, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, hai lực lượng đã phối hợp chặt chẽ, làm việc liên tục, khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ, phục vụ công tác điều tra.

Đến nay, căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 23 đối tượng để điều tra về các tội Sử dụng trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Mua bán trái phép chất ma túy; đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ, xử lý các đối tượng còn lại theo quy định pháp luật.