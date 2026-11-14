Từ 35 chiếc điện thoại ở sân bay Cát Bi, lộ ổ nhóm người nước ngoài dựng kịch bản lừa đảo xuyên quốc gia

Trước đó, tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an TP Hải Phòng) phát hiện 1 người Trung Quốc mang theo số lượng lớn thiết bị điện tử gồm 35 điện thoại di động và 21 phôi SIM điện thoại, có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp Công an phường Lê Chân tổ chức trục xuất các đối tượng vi phạm - Ảnh: Công an TP Hải Phòng.

Qua xác minh mở rộng Công an TP Hải Phòng xác định đối tượng trên tạm trú cùng 4 người Trung Quốc tại 1 cơ sở lưu trú trên địa bàn phường Lê Chân. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với Công an phường Lê Chân, Phòng An ninh mạng tổ chức kiểm tra, phát hiện thêm nhiều thiết bị điện tử gồm điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính để bàn và nhiều phôi SIM điện thoại….

Đáng chú ý, dữ liệu trong các máy tính thể hiện nhiều kịch bản lừa đảo trên mạng xã hội nước ngoài, với thủ đoạn giả danh chuyên gia, luật sư, kêu gọi đầu tư và hỗ trợ thu hồi tiền bị lừa đảo…. đối với người nước ngoài.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 đối tượng trên, tổ chức trục xuất về Trung Quốc để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.