Theo Nghị định số 413/2026/NĐ-CP, công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng được công chứng tất cả các giao dịch có đối tượng là bất động sản trong phạm vi toàn quốc kể từ ngày 31/12/2028. Trường hợp đến thời điểm này, cơ sở dữ liệu công chứng, cơ sở dữ liệu về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản chưa được vận hành, công bố theo quy định thì việc công chứng giao dịch bất động sản trên phạm vi toàn quốc được thực hiện sau khi các cơ sở dữ liệu này được công bố, vận hành.

Nghị định cũng bổ sung trường hợp được công chứng ngoài trụ sở. Cụ thể, các bên tham gia giao dịch có thể thống nhất yêu cầu công chứng ngoài trụ sở khi việc ký kết giao dịch được thực hiện đồng thời với bàn giao tài sản, giấy tờ, tài liệu liên quan trực tiếp đến giao dịch hoặc thanh toán tiền. Trường hợp một người trong số các bên thuộc diện được công chứng ngoài trụ sở, những người còn lại có thể đến cùng địa điểm để công chứng viên thực hiện công chứng giao dịch. Công chứng viên phải kiểm tra điều kiện và ghi rõ lý do, địa điểm công chứng ngoài trụ sở trong lời chứng.

Đối với việc chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Hội công chứng viên tại địa phương xây dựng Đề án, trình UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định. Quá trình xây dựng Đề án phải lấy ý kiến công chứng viên, viên chức, người lao động và tổ chức chính trị, chính trị - xã hội tại Phòng công chứng (nếu có).

Quyền nhận chuyển đổi được giao cho các công chứng viên đang làm việc tại Phòng công chứng dự kiến chuyển đổi tại thời điểm xây dựng Đề án, gồm cả công chứng viên là viên chức và công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, trừ trường hợp không có nhu cầu hoặc không đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật Công chứng.

Giá quyền nhận chuyển đổi được tính bằng số tiền nộp ngân sách và nộp thuế trung bình trong 03 năm gần nhất của Phòng công chứng dự kiến chuyển đổi. Mức giá được xác định tại thời điểm UBND cấp tỉnh phê duyệt Đề án, đồng thời là giá khởi điểm để đấu giá nếu phải thực hiện đấu giá quyền nhận chuyển đổi. Trường hợp công chứng viên của Phòng công chứng không nhận chuyển đổi hoặc không đủ điều kiện, quyền nhận chuyển đổi được tổ chức bán đấu giá cho công chứng viên đáp ứng điều kiện thành lập Văn phòng công chứng theo quy định của Luật Công chứng. Việc đấu giá thực hiện theo trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản công.

Nghị định cũng quy định chế độ, chính sách đối với công chứng viên, viên chức và người lao động của Phòng công chứng được chuyển đổi. Theo đó, những người tiếp tục làm việc tại Văn phòng công chứng được thành lập từ việc chuyển đổi hoặc được bố trí công việc khác trong hệ thống chính trị được tiếp tục tham gia và hưởng các quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cùng các chế độ khác theo quy định.

Trường hợp công chứng viên, viên chức và người lao động không được bố trí việc làm tại Văn phòng công chứng mới, không thể sắp xếp công việc khác hoặc tự nguyện tinh giản biên chế và được cơ quan quản lý đồng ý thì được hưởng chính sách tinh giản biên chế do dôi dư trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. Riêng người lao động làm việc theo hợp đồng có xác định thời hạn được hưởng chính sách theo hợp đồng lao động. Thời điểm giải quyết chế độ, chính sách phải được ghi rõ trong Đề án chuyển đổi do UBND cấp tỉnh phê duyệt.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan trình UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định phương án sắp xếp, bố trí việc làm và giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng thuộc Phòng công chứng dự kiến chuyển đổi.

Nghị định số 413/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2027. Riêng Điều 4, 5, 6 và 7 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/11/2026.