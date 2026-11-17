Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 413/2026/NĐ-CP ngày 16/11/2026, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng.

Một trong những nội dung đáng chú ý là bổ sung quy định về lộ trình thực hiện thẩm quyền công chứng giao dịch có đối tượng là bất động sản trong phạm vi toàn quốc.

Theo đó, kể từ ngày 31/12/2028, công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng được công chứng tất cả giao dịch có đối tượng là bất động sản trên phạm vi toàn quốc.

Quy định mới mở rộng phạm vi công chứng giao dịch bất động sản trên toàn quốc từ ngày 31/12/2028. Ảnh: Thạch Thảo

Tuy nhiên, trường hợp đến ngày 31/12/2028, cơ sở dữ liệu công chứng, cơ sở dữ liệu về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản chưa được vận hành, công bố theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật số 46/2024/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 13 Điều 1 Luật số 04/2026/QH16 thì việc công chứng giao dịch bất động sản trên phạm vi toàn quốc chỉ được thực hiện sau khi các cơ sở dữ liệu này được công bố, vận hành.

Bên cạnh đó, Nghị định 413/2026 sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 43 Nghị định 104/2025 về các lý do chính đáng khác để thực hiện công chứng ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng.

Cụ thể, nghị định bổ sung một trường hợp được công chứng ngoài trụ sở theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 46 Luật Công chứng. Đó là khi việc ký kết giao dịch được thực hiện đồng thời với việc bàn giao tài sản, giấy tờ, tài liệu liên quan trực tiếp đến giao dịch hoặc thanh toán tiền mà các bên tham gia giao dịch thống nhất yêu cầu công chứng ngoài trụ sở.

Nghị định cũng quy định, nếu một trong các bên tham gia giao dịch thuộc trường hợp được công chứng ngoài trụ sở thì những người còn lại có thể đến cùng địa điểm để công chứng viên thực hiện việc công chứng giao dịch đó.

Công chứng viên tiếp nhận yêu cầu công chứng ngoài trụ sở có trách nhiệm kiểm tra, bảo đảm việc công chứng thuộc đúng trường hợp được phép thực hiện ngoài trụ sở; đồng thời phải ghi rõ lý do và địa điểm công chứng trong lời chứng.

Nghị định 413/2026 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027. Riêng các Điều 4, 5, 6 và 7 có hiệu lực kể từ ngày 16/11/2026.