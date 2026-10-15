Từ 30/11, nhiều vi phạm trong kinh doanh xổ số bị xử phạt nặng

Kinh doanh xổ số không phép có thể bị phạt tới 200 triệu đồng. (Ảnh minh họa)

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành Nghị định số 389/2026/NĐ-CP ngày 14/10/2026 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số. Nghị định có hiệu lực từ ngày 30/11/2026, với mức phạt tiền tối đa 200 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm.

Theo Nghị định, mức phạt tiền đối với cá nhân bằng một nửa mức phạt đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm. Mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân là 100 triệu đồng, đối với tổ chức là 200 triệu đồng. Ngoài phạt tiền, các hình thức xử phạt bổ sung gồm đình chỉ hoạt động kinh doanh xổ số có thời hạn, tịch thu tang vật và phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm.

Đối với vi phạm về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số, tổ chức có hành vi tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy chứng nhận nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự bị phạt từ 80 triệu đồng đến 120 triệu đồng. Hành vi cho mượn, cho thuê hoặc chuyển nhượng giấy chứng nhận bị phạt từ 120 triệu đồng đến 160 triệu đồng.

Mức phạt từ 160 triệu đồng đến 200 triệu đồng được áp dụng đối với tổ chức kinh doanh xổ số không có giấy chứng nhận đủ điều kiện do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, nếu chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong hoạt động phân phối vé, tổ chức bán vé không đúng mệnh giá ghi trên vé bị phạt cảnh cáo; hành vi phân phối vé không đúng phương thức được phép hoặc kinh doanh xổ số không đúng địa bàn bị phạt từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng.

Nghị định quy định phạt từ 60 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với cá nhân cạo sửa, tẩy xóa vé xổ số để dự thưởng, lĩnh thưởng; phạt từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi làm giả vé xổ số nhằm mục đích này.

Đối với vi phạm quy định về trả thưởng, tổ chức làm lộ thông tin trả thưởng của khách hàng trúng thưởng bị phạt từ 40 triệu đồng đến 60 triệu đồng. Hành vi ủy quyền trả thưởng cho đại lý vượt quá giá trị giải thưởng được phép ủy quyền bị phạt từ 60 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Đáng chú ý, các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố trong lĩnh vực kinh doanh xổ số có thể bị phạt từ 160 triệu đồng đến 200 triệu đồng. Mức phạt này áp dụng với các hành vi như tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền; không áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch, không báo cáo theo quy định hoặc không thực hiện phong tỏa tiền, tài khoản, tài sản theo quy định pháp luật.