Nhà dưới 7 tầng, dưới 500m2 có thể được miễn phép

Một số nhà ở riêng lẻ trên địa bàn sẽ được miễn giấy phép xây dựng từ 30.11 nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định mới. Ảnh minh họa: Tuấn Đông

Theo quyết định mới của UBND TP.HCM, nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân và tổ chức được miễn giấy phép xây dựng nếu có quy mô dưới 7 tầng tính từ cao độ mặt đất đặt công trình, tổng diện tích sàn xây dựng dưới 500m2 và thuộc khu vực đã có một trong các cơ sở quản lý kiến trúc gồm: quy chế quản lý kiến trúc đô thị, quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 hoặc thiết kế đô thị riêng được phê duyệt. Quy định có hiệu lực từ ngày 30.11.2026.

Như vậy, không phải cứ xây nhà dưới 7 tầng, diện tích dưới 500m2 là mặc nhiên được miễn giấy phép. Yếu tố khu vực xây dựng là điều kiện quan trọng. Công trình phải nằm trong khu vực đã có cơ sở quy hoạch, kiến trúc đủ rõ để cơ quan quản lý thực hiện hậu kiểm thay cho bước cấp phép trước khi xây dựng.

Quy định mới của TP.HCM bổ sung thêm một nhóm nhà ở bên cạnh các trường hợp đã được miễn theo Luật Xây dựng 2025. Theo Luật Xây dựng 2025, nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng, tổng diện tích sàn dưới 500m2 cũng thuộc diện miễn giấy phép nếu không nằm trong các khu vực được liệt kê tại điểm g khoản 2 Điều 43.

Miễn giấy phép không có nghĩa được xây tùy ý

Việc bỏ thủ tục cấp giấy phép không đồng nghĩa với việc bỏ các yêu cầu quản lý xây dựng. Theo quy định mới của TP.HCM, công trình thuộc diện miễn giấy phép vẫn phải tuân thủ pháp luật về đất đai, quy hoạch, kiến trúc, phòng cháy, chữa cháy, môi trường, giao thông, quản lý và bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật.

Người xây dựng vẫn phải bảo đảm công trình phù hợp với các chỉ tiêu đã được xác lập tại khu vực. Đây là cơ sở để chuyển một phần phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm: cơ quan quản lý không cấp giấy phép cho từng trường hợp đủ điều kiện, nhưng vẫn kiểm tra việc xây dựng trên thực tế.

TP.HCM cũng giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp với UBND xã, phường, đặc khu rà soát, cập nhật các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và quy chế quản lý kiến trúc trên hệ thống thông tin quy hoạch. UBND cấp xã có trách nhiệm công khai các quy hoạch, quy chế làm cơ sở xác định công trình thuộc diện miễn giấy phép.

Điều này đặc biệt quan trọng với người dân chuẩn bị xây nhà. Việc kiểm tra khu đất có thuộc khu vực đủ điều kiện miễn giấy phép hay không phải được thực hiện trước khi khởi công, thay vì chỉ căn cứ vào số tầng và diện tích dự kiến.

Vẫn phải thông báo khởi công và chịu hậu kiểm

Miễn giấy phép xây dựng không đồng nghĩa với việc công trình được khởi công mà không có thông tin quản lý. Theo quy định mới, chủ đầu tư công trình phải tuân thủ các quy định liên quan và thực hiện thông báo khởi công với UBND cấp xã theo yêu cầu áp dụng đối với từng trường hợp.

Đối với nhà ở riêng lẻ, Nghị định 207/2026/NĐ-CP quy định chủ sở hữu tổ chức thi công, giám sát thi công và chịu trách nhiệm về an toàn trong quá trình xây dựng. Bộ Xây dựng cũng khuyến khích chủ sở hữu tổ chức giám sát, lập và lưu trữ hồ sơ công trình.

Cơ quan quản lý cấp xã vẫn có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm trật tự xây dựng. Trường hợp công trình xây dựng sai quy hoạch, sai quy chế kiến trúc hoặc vi phạm các quy định liên quan, việc miễn giấy phép không làm mất đi trách nhiệm xử lý của cơ quan chức năng.

Người dân cần kiểm tra gì trước khi xây?

Với chính sách mới, câu hỏi quan trọng không còn chỉ là “có phải xin giấy phép hay không”, mà là khu đất có thuộc diện được miễn hay không và được xây với những chỉ tiêu nào.

Trước khi khởi công, người dân cần xác định ít nhất ba nhóm thông tin: khu đất có thuộc khu vực đã có quy chế quản lý kiến trúc đô thị, quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc thiết kế đô thị riêng được phê duyệt hay không; công trình có đáp ứng điều kiện dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500m2 hay không; các chỉ tiêu về số tầng, chiều cao, khoảng lùi, mật độ xây dựng và các yêu cầu kỹ thuật có phù hợp hay không.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, việc mở rộng diện miễn giấy phép nhằm giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục và chuyển mạnh sang hậu kiểm. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các phường, xã, đặc khu trên địa bàn đã cấp hơn 20.000 giấy phép xây dựng.

Ở góc độ thực tế, ông Hồ Tuấn Tín, Giám đốc Công ty Xây dựng Hồ Huy, cho rằng thủ tục cấp giấy phép hiện vẫn phát sinh nhiều công đoạn như đo vẽ, xác định vị trí, cắm mốc ranh đất. Việc miễn giấy phép tại những khu vực đã có quy hoạch chi tiết hoặc quy chế quản lý kiến trúc có thể giúp giảm đáng kể các bước này.

Điểm cốt lõi của chính sách mới là bỏ giấy phép ở những khu vực đã có đủ cơ sở quản lý trước, chứ không bỏ quản lý xây dựng. Quy hoạch, kiến trúc, an toàn công trình và trật tự xây dựng vẫn là những yêu cầu bắt buộc trong quá trình xây nhà.

4 điều kiện cần nhớ

Dưới 7 tầng: Tính theo cao độ mặt đất đặt công trình.

Dưới 500m2: Tổng diện tích sàn xây dựng.

Đúng khu vực: Đã có quy chế quản lý kiến trúc đô thị, quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc thiết kế đô thị riêng được phê duyệt.

Không được xây tùy ý: Công trình miễn giấy phép vẫn phải tuân thủ quy hoạch, đất đai, kiến trúc, PCCC, môi trường và các quy định liên quan.