Từ 30/11, mua vé số có thể bị phạt đến 15 triệu đồng: Ai cần đặc biệt lưu ý?

Theo Nghị định 389/2026/NĐ-CP, ban hành ngày 14/10/2026, quy định xử phạt được áp dụng với nhiều hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xổ số, từ phân phối vé, tham gia dự thưởng đến cạo sửa và làm giả vé xổ số.

Ai mua vé số có thể bị phạt đến 15 triệu đồng?

Theo khoản 1 Điều 11 Nghị định 389/2026/NĐ-CP, cá nhân không đủ điều kiện tham gia dự thưởng xổ số nhưng vẫn mua vé để dự thưởng có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 10 - 15 triệu đồng. Quy định này không đồng nghĩa mọi người mua vé số đều có nguy cơ bị phạt, mà áp dụng với nhóm không đáp ứng điều kiện tham gia dự thưởng theo quy định pháp luật.

Theo khoản 1 Điều 14 Thông tư 75/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, các đối tượng không được tham gia dự thưởng xổ số gồm:

Người chưa đủ 18 tuổi;

Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, người tham gia dự thưởng phải thuộc nhóm đối tượng được phép theo quy định, gồm:

Công dân Việt Nam;

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.

Vì vậy, trước khi mua vé số, người dân cần lưu ý các điều kiện tham gia dự thưởng, đặc biệt là yêu cầu về độ tuổi và năng lực hành vi dân sự. Việc mua vé không đồng nghĩa với việc mọi cá nhân đều đương nhiên đủ điều kiện tham gia.

Nhiều quy định xử phạt được áp dụng với nhiều hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xổ số

Người bán vé số cho người không đủ điều kiện cũng bị xử phạt

Không chỉ người mua, người bán vé xổ số cho cá nhân không đủ điều kiện dự thưởng cũng có thể bị xử phạt.

Cụ thể, khoản 2 Điều 9 Nghị định 389/2026/NĐ-CP quy định mức phạt từ 20 - 30 triệu đồng đối với tổ chức có hành vi bán vé xổ số cho người thuộc nhóm không đủ điều kiện tham gia dự thưởng.

Theo điểm a, điểm b khoản 4 Điều 3 của nghị định, mức phạt tiền đối với cá nhân bằng một nửa mức phạt áp dụng cho tổ chức có cùng hành vi vi phạm. Như vậy, nếu người bán vé số là cá nhân, mức phạt tương ứng có thể từ 10 - 15 triệu đồng.

Quy định này đặt ra trách nhiệm không chỉ với người mua mà còn với bên phân phối vé. Người bán cần lưu ý đối tượng được phép tham gia dự thưởng, tránh bán vé cho người không đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật.

Cạo sửa, làm giả vé xổ số có thể bị phạt tới 100 triệu đồng

Ngoài các quy định liên quan đến điều kiện mua, bán vé số, Nghị định 389/2026/NĐ-CP còn nêu mức xử phạt đối với những hành vi vi phạm nghiêm trọng hơn.

Theo khoản 4 Điều 8, hành vi cạo sửa, tẩy xóa vé xổ số dưới mọi hình thức để tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng bị phạt tiền từ 60 - 100 triệu đồng. Trong khi đó, khoản 5 Điều 8 quy định hành vi làm giả vé xổ số để dự thưởng hoặc lĩnh thưởng bị phạt từ 80 - 100 triệu đồng.

Đây là những mức phạt được quy định đối với hành vi vi phạm tương ứng trong lĩnh vực kinh doanh xổ số. Ngoài tiền phạt, nghị định còn quy định các biện pháp xử lý bổ sung và khắc phục hậu quả đối với một số hành vi, trong đó có việc tịch thu hoặc buộc tiêu hủy vé xổ số bị vi phạm.

Người mua vé số cần lưu ý gì?

Để hạn chế rủi ro và bảo vệ quyền lợi khi tham gia dự thưởng, người dân nên lưu ý một số điểm:

Kiểm tra điều kiện tham gia: Đặc biệt lưu ý yêu cầu về độ tuổi, năng lực hành vi dân sự và các điều kiện dự thưởng theo quy định.

Mua vé từ nguồn hợp pháp: Ưu tiên các điểm bán, đại lý xổ số hợp pháp; không tiếp tay cho hoạt động phân phối vé trái quy định.

Giữ vé nguyên vẹn: Không cạo sửa, tẩy xóa hoặc làm thay đổi thông tin trên vé để dự thưởng, lĩnh thưởng.

Không mua bán, sử dụng vé giả: Hành vi làm giả vé để dự thưởng hoặc lĩnh thưởng có thể bị xử phạt ở mức rất cao.

Kiểm tra và bảo quản vé: Sau khi mua, nên kiểm tra thông tin, giữ vé cẩn thận để thuận tiện đối chiếu và làm thủ tục lĩnh thưởng nếu trúng giải.

Nghị định 389/2026/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 30/11/2026. Người mua và người bán vé số cần nắm rõ các quy định liên quan để tránh vi phạm, đồng thời bảo đảm quyền lợi hợp pháp khi tham gia hoạt động dự thưởng xổ số.