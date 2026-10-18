Từ 30-11, bán vé số cho người dưới 18 tuổi có thể bị phạt đến 30 triệu đồng

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 389/2026/NĐ-CP ngày 14-10-2026, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số. Nghị định có hiệu lực từ ngày 30-11-2026, quy định các mức xử phạt đối với nhiều hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xổ số, trong đó có việc phân phối vé cho người không đủ điều kiện tham gia dự thưởng.

Theo khoản 2 Điều 9 của nghị định, hành vi bán vé xổ số cho cá nhân thuộc đối tượng không đủ điều kiện tham gia dự thưởng theo quy định của pháp luật bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với tổ chức.

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Do mức phạt tiền đối với cá nhân bằng một nửa mức phạt áp dụng cho tổ chức có cùng hành vi, người bán vé số vi phạm có thể bị phạt từ 10-15 triệu đồng.

Điểm mới đáng chú ý là quy định xử phạt chuyển từ hình thức cảnh cáo sang phạt tiền. Vì vậy, các đại lý, điểm bán vé số và người bán vé số lưu động cần chủ động kiểm tra đối tượng mua vé, tránh vi phạm khi quy định mới có hiệu lực.

Theo khoản 1 Điều 14 Thông tư số 75/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, đối tượng tham gia dự thưởng xổ số phải đáp ứng các điều kiện theo quy định, trong đó có yêu cầu về độ tuổi. Người chưa đủ 18 tuổi không thuộc đối tượng được tham gia dự thưởng xổ số.

Trước thời điểm 30-11, các doanh nghiệp xổ số, đại lý và người bán vé số nên phổ biến quy định mới đến nhân viên, người bán hàng; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và thực hiện đúng điều kiện bán vé. Việc tuân thủ không chỉ giúp hạn chế nguy cơ bị xử phạt mà còn góp phần bảo đảm hoạt động kinh doanh xổ số được thực hiện đúng quy định.

Người dân cũng cần nắm rõ điều kiện tham gia dự thưởng, không mua vé số để dự thưởng khi chưa đủ tuổi theo quy định.