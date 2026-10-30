Từ 30.10, điều chỉnh lưu thông nhiều tuyến đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất

Theo phương án được Sở Xây dựng TP.HCM thống nhất, việc điều chỉnh tổ chức giao thông được triển khai tại các tuyến đường và nút giao xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất. Các khu vực trọng điểm gồm Lê Văn Sỹ, Phổ Quang, Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ và vòng xoay Lăng Cha Cả.

Trên đường Lê Văn Sỹ, đoạn từ Bùi Thị Xuân đến Hoàng Văn Thụ, ô tô bị cấm lưu thông theo hướng từ đường Bùi Thị Xuân về đường Hoàng Văn Thụ. Đây là một trong những thay đổi đáng chú ý trong phương án mới.

Tại giao lộ Cộng Hòa - C12, các loại xe được phép rẽ trái từ đường Cộng Hòa vào đường C12. Ảnh: Tạp chí Hàng Không

Tại đường Phạm Văn Hai, đoạn từ Nguyễn Trọng Tuyển đến Hoàng Văn Thụ, phương án hiện nay tiếp tục được giữ nguyên: Ô tô bị cấm lưu thông theo hướng từ Nguyễn Trọng Tuyển đến Hoàng Văn Thụ trong khung giờ từ 6 giờ đến 22 giờ.

Ở giao lộ Phổ Quang - cổng Bệnh viện Tâm Anh, ô tô từ cổng bệnh viện bị cấm rẽ trái vào đường Phổ Quang trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 22 giờ. Quy định này nhằm hạn chế xung đột giữa các dòng phương tiện tại khu vực có mật độ lưu thông cao.

Nút giao Trần Quốc Hoàn - Hoàng Văn Thụ cũng tiếp tục duy trì phương án tổ chức giao thông hiện tại. Các phương tiện vẫn được lưu thông hỗn hợp từ đường Trần Quốc Hoàn rẽ trái vào đường Hoàng Văn Thụ.

Điều chỉnh hướng lưu thông trên đường Cộng Hòa

Một trong những thay đổi đáng chú ý là tại giao lộ Cộng Hòa - C12, nơi các loại phương tiện được phép rẽ trái từ đường Cộng Hòa vào đường C12. Đồng thời, làn rẽ trái tại đây được mở rộng từ 5m lên 7m.

Theo phương án hiện tại, làn rẽ trái rộng 5m, có quy định hạn chế đối với một số loại phương tiện, trong đó ô tô con bị cấm lưu thông từ 6 giờ đến 8 giờ, xe khách và xe tải cũng bị hạn chế. Việc điều chỉnh cho phép các loại xe rẽ trái được kỳ vọng góp phần phân luồng, giảm áp lực cho đường Cộng Hòa.

Tại vòng xoay Lăng Cha Cả, cơ quan chức năng thống nhất giữ nguyên tiểu đảo trên đường Cộng Hòa, phía trước vòng xoay, không thực hiện thu hẹp. Đồng thời, bổ sung một trụ đèn tín hiệu giao thông bên phải đường Cộng Hòa để hỗ trợ điều tiết phương tiện.

Ở hai giao lộ Cộng Hòa - Ấp Bắc và Cộng Hòa - Tân Kỳ Tân Quý, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị được giao phối hợp với các đơn vị liên quan điều chỉnh pha đèn và thời lượng tín hiệu phù hợp với lưu lượng phương tiện thực tế.

Tại giao lộ Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi, cơ quan chức năng sẽ bổ sung hai vạch sơn mũi tên chỉ hướng rẽ trái trên đường Hoàng Văn Thụ. Tiểu đảo hiện hữu tại nút giao này được giữ nguyên.

Di dời hàng rào công viên Hoàng Văn Thụ

Bên cạnh việc điều chỉnh hướng lưu thông và hệ thống tín hiệu, Sở Xây dựng TP.HCM cũng thống nhất phương án di dời hàng rào tại 3 vị trí trên đường Hoàng Văn Thụ, thuộc khu vực công viên Hoàng Văn Thụ.

Phương án nhằm hạn chế tình trạng ô tô dừng, đỗ, đồng thời tạo thêm không gian và tăng cường an toàn giao thông. Sở Xây dựng đề nghị UBND phường Tân Sơn Hòa, đơn vị quản lý công viên, triển khai việc di dời theo đúng thẩm quyền.

Để thực hiện các phương án điều chỉnh, Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật được giao phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai, lắp đặt biển báo và thông tin đến người dân. Sau khi đưa vào áp dụng, các đơn vị phải thường xuyên theo dõi tình hình giao thông, kịp thời đề xuất giải pháp nếu phát sinh ùn tắc hoặc diễn biến phức tạp.

Sở Xây dựng cũng đề nghị Công an TP.HCM và chính quyền các phường liên quan tăng cường kiểm tra, phối hợp xử lý các phương tiện lưu thông không đúng quy định tại khu vực xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất.

Việc điều chỉnh tổ chức giao thông được kỳ vọng góp phần cải thiện khả năng lưu thông tại khu vực sân bay, nơi thường xuyên chịu áp lực từ phương tiện đưa đón hành khách, xe cá nhân và dòng xe di chuyển qua các trục đường cửa ngõ. Hiệu quả của phương án sẽ phụ thuộc vào việc tổ chức phân luồng, điều chỉnh tín hiệu và sự tuân thủ của người tham gia giao thông trong quá trình triển khai.