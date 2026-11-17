Từ cậu học trò thi 3 điểm đến giấc mơ âm nhạc chuyên nghiệp

Nhìn lại hành trình 25 năm ca hát của Phúc Tiệp, ít ai biết rằng giọng ca thính phòng từng giành ngôi Á quân Sao Mai 2007 đã có một khởi đầu không mấy thuận lợi. Trước khi trở thành nghệ sĩ, giảng viên thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, anh từng đứng trước nguy cơ phải từ bỏ giấc mơ âm nhạc ngay từ những bước đi đầu tiên.

Nghệ sĩ Phúc Tiệp và ê kíp của dự án "The Gentleman" tại buổi họp báo.

Phúc Tiệp kể, khi ấy anh học "lớp 13", trong khi bạn bè cùng trang lứa đã vào đại học. Ước mơ lớn nhất của anh chỉ là thi đỗ vào Trường Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thái Bình. Thế nhưng, trong một kỳ thi, anh chỉ đạt 3 điểm môn hát, các phần thi thẩm âm và những môn khác cũng không đủ điểm, khiến tổng điểm còn thiếu khoảng 10 điểm. Không chỉ thất bại trong kỳ thi, Phúc Tiệp còn từng nhận được lời khuyên từ một người thầy nên chuyển hướng nghề nghiệp.

Giảng viên Lan Anh, người thầy đầu tiên của Phúc Tiệp, nhớ lại cách đây khoảng 25 năm, khi đang giảng dạy tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình, cô được một người quen đưa Phúc Tiệp đến gặp. "Khi nghe Tiệp hát, tôi nhận thấy em có khả năng và nói rằng mình sẽ thử nhận dạy", cô Lan Anh kể.

Trong khoảng tám tháng hướng dẫn Phúc Tiệp, điều khiến cô giáo ấn tượng không chỉ là khả năng thanh nhạc mà còn là sự chăm chỉ, ham học hỏi và ý chí của học trò.

Nhà cách xa nơi học hàng chục cây số, Phúc Tiệp vẫn đều đặn đạp xe đến lớp, không nản chí dù con đường phía trước còn nhiều bất định. Cô Lan Anh nhận thấy học trò tiến bộ từng ngày. Gần đến kỳ thi, thay vì để Phúc Tiệp tiếp tục giới hạn ước mơ ở một trường nghệ thuật địa phương, cô khuyên anh lên Hà Nội, tiếp cận các thầy cô tại Nhạc viện để chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh. Quyết định ấy trở thành một bước ngoặt. Phúc Tiệp lên Hà Nội dự thi và đạt kết quả rất cao, thuộc nhóm thủ khoa đầu vào.

Nhìn lại hành trình của học trò, cô Lan Anh xúc động khi chàng trai từng đạp xe hàng chục cây số đến học giờ đã trở thành đồng nghiệp, người bạn và người em của mình. "Tôi thực sự tự hào và hãnh diện về Tiệp", cô chia sẻ.

Với Phúc Tiệp, người thầy đầu tiên không chỉ giúp anh vượt qua những hạn chế về kỹ thuật, mà quan trọng hơn, đã trao cho anh niềm tin vào khả năng của bản thân ở thời điểm chính anh còn chưa thể hình dung con đường phía trước.

Ca sĩ Phúc Tiệp, giọng Baritone của dòng nhạc thính phòng, hiện là giảng viên Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Từ bước ngoặt ấy, Phúc Tiệp từng bước khẳng định mình trong môi trường đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp.

Năm 2003, anh giành giải nhất Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Thái Bình và lọt vào vòng chung kết miền Bắc cuộc thi Sao Mai. Năm 2004, anh đoạt giải Ba cuộc thi hát Opera nhạc kịch toàn quốc khi còn là sinh viên trung cấp năm thứ ba.

Sau thời gian hoạt động tại Đoàn Ca múa nhạc Nhẹ Trung ương, năm 2007, Phúc Tiệp trở lại Sao Mai và giành ngôi Á quân dòng nhạc thính phòng.

Từ người từng chỉ đạt 3 điểm môn hát, Phúc Tiệp đã có những dấu mốc đầu tiên trong sự nghiệp. Nhưng cũng chính thời điểm ấy, anh nhận được một câu hỏi khiến mình phải suy nghĩ suốt 19 năm.

19 năm mang theo câu hỏi "Thế đã thấy chín chưa?"

Sau Sao Mai 2007, Phúc Tiệp bắt đầu nghĩ đến việc thực hiện một sản phẩm âm nhạc và tổ chức liveshow riêng. Anh tìm đến NSND Quang Thọ, người thầy đã dìu dắt mình từ những năm học trung cấp đến khi tốt nghiệp đại học, để xin ý kiến.

Nghe học trò trình bày mong muốn làm CD và liveshow, NSND Quang Thọ chỉ hỏi: "Thế đã thấy chín chưa?". Câu hỏi ngắn gọn ấy khiến Phúc Tiệp phải suy nghĩ về thời điểm một người nghệ sĩ thực sự đủ trưởng thành để kể câu chuyện âm nhạc của chính mình.

Phúc Tiệp chia sẻ dự án "The Gentleman".

"Tôi đã mang câu hỏi ấy theo suốt 19 năm và hôm nay mới có thể trả lời thầy rằng: 'Bây giờ em đã chín rồi!'", nam ca sĩ chia sẻ.

Với Phúc Tiệp, sự trưởng thành của một nghệ sĩ thính phòng không thể chỉ được đo bằng số năm đứng trên sân khấu hay những giải thưởng đã đạt được. Opera và âm nhạc thính phòng đòi hỏi quá trình rèn luyện bền bỉ, sự tích lũy về kỹ thuật, vốn sống cùng khả năng biểu đạt cảm xúc. Bởi vậy, anh cho rằng 20 năm hoạt động đôi khi mới chỉ là sự khởi đầu của một nghệ sĩ thính phòng.

Nhìn lại 25 năm, Phúc Tiệp thừa nhận hành trình ấy không chỉ có thành công. Anh từng trải qua khoảng 10 lần thất bại hoặc không đạt được điều mình mong muốn, từ những lựa chọn trong nghề đến các dự định chưa thể thực hiện. "Tôi nghĩ không có bài học lớn nào trong cuộc đời mà không đến từ thất bại", anh nói. Tuy nhiên, điều khiến nam ca sĩ tự hào nhất không phải việc đã vượt qua bao nhiêu trở ngại, mà là sau một phần tư thế kỷ, tình yêu dành cho âm nhạc vẫn không thay đổi.

Trong suốt quá trình ấy, NSND Quang Thọ là người có ảnh hưởng đặc biệt với Phúc Tiệp. Trước khi trở thành học trò, anh đã xem NSND Quang Thọ là thần tượng và hình mẫu nghệ thuật để học hỏi. Sau này, Phúc Tiệp được nhận xét có nhiều điểm tương đồng với người thầy, từ chất giọng, phong cách biểu diễn đến phong thái. Tuy nhiên, anh cho rằng những điểm giống nhau ấy chủ yếu xuất phát từ tố chất tự nhiên, không phải sự cố tình bắt chước.

Điều Phúc Tiệp trân trọng hơn cả là tình thầy trò trong môi trường đào tạo âm nhạc. Với anh, người thầy không chỉ truyền đạt kỹ thuật thanh nhạc mà còn quan tâm đến cuộc sống, dìu dắt học trò như những người thân trong gia đình. Mối gắn bó ấy được duy trì đến hiện tại. Phúc Tiệp vẫn đứng ra tập hợp, giữ liên hệ giữa các thế hệ học trò của NSND Quang Thọ, trong đó có những nghệ sĩ như Tùng Dương, Hoàng Tùng, Khánh Linh. Bởi vậy, khi quyết định thực hiện liveshow kỷ niệm 25 năm ca hát, NSND Quang Thọ là người đầu tiên Phúc Tiệp muốn ngỏ lời mời.

"The Gentleman": Khi người nghệ sĩ bước ra khỏi vùng an toàn

Sau nhiều năm được biết đến với chất giọng Baritone trầm dày, khỏe khoắn, giàu nội lực, Phúc Tiệp lựa chọn một hướng đi khác cho liveshow quan trọng nhất trong sự nghiệp.

Nhà sản xuất Tú "Dưa" và Tổng đạo diễn và Giám đốc âm nhạc của "The Gentleman" là nhạc sĩ Hồ Hoài Anh chia sẻ các lát cắt, hint tại đêm nhạc "The Gentleman" diễn ra ngày 6/12 tới.

Thay vì tổ chức một đêm nhạc giao hưởng thuần túy như dự định ban đầu, anh quyết định xây dựng không gian âm nhạc bán cổ điển (semi-classic), kết hợp các tác phẩm mang màu sắc cổ điển với những thử nghiệm hiện đại.

Phúc Tiệp lý giải, anh đã dành nhiều thập kỷ gắn bó với âm nhạc hàn lâm và không còn muốn dùng một liveshow để chứng minh những điều vốn thuộc về sở trường. "Nếu cũng làm một liveshow giao hưởng, liệu chương trình có tạo được dấu ấn riêng hay không?", nam ca sĩ đặt vấn đề. Điều anh mong muốn là tìm kiếm những cách biểu đạt mới, vừa giữ được nền tảng kỹ thuật, vừa đưa âm nhạc đến gần hơn với những nhóm khán giả khác nhau.

Đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn và Giám đốc âm nhạc của "The Gentleman" là nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, người có mối gắn bó với Phúc Tiệp từ những năm tháng tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Theo Hồ Hoài Anh, nghệ sĩ thính phòng hoàn toàn có thể kết hợp với những nhà sản xuất vốn quen thuộc với pop và âm nhạc trẻ trung. Vấn đề là tìm được cách tiếp cận phù hợp, để sự giao thoa không làm mất đi bản sắc của người nghệ sĩ. Ngay trong buổi tập đầu tiên, Hồ Hoài Anh đã bất ngờ trước khả năng bắt nhịp nhanh của Phúc Tiệp với ban nhạc trẻ. Anh mong muốn liveshow mang đến sự gần gũi, tập trung vào giọng hát và câu chuyện được kể bằng âm nhạc, thay vì sa đà vào những yếu tố trình chiếu, hình thức. Tinh thần thử nghiệm được thể hiện rõ qua ca khúc "Ai mang mùa thu đi", sáng tác mới của Hồ Hoài Anh dành cho Phúc Tiệp.

Nam ca sĩ cho biết, lâu nay khán giả đã quen với một Phúc Tiệp hát vang, hào sảng và mạnh mẽ. Nhưng lần này, anh muốn thử thách bản thân bằng cách thể hiện mềm mại, nhẹ nhàng, bay bổng hơn. Anh đề nghị Hồ Hoài Anh viết một ca khúc khiến mình phải bước ra khỏi hình ảnh quen thuộc, thậm chí có thể không giống Phúc Tiệp trước đây, nhưng vẫn giữ được dấu ấn để người nghe nhận ra mình. Ca khúc được lựa chọn để Phúc Tiệp song ca cùng Bảo Trâm Idol, một giọng hát có màu sắc mềm mại, tinh tế, khác biệt với chất giọng Baritone giàu nội lực của anh.

Với Bảo Trâm, việc tham gia liveshow của Phúc Tiệp cũng là một trải nghiệm đặc biệt. Nữ ca sĩ cho biết, mỗi lần gặp Phúc Tiệp ở trường, cô đều chào anh là thầy. Cô thừa nhận quá trình thu âm "Ai mang mùa thu đi" không đơn giản như tưởng tượng. Ca khúc đòi hỏi sự tinh tế trong xử lý, khiến cô phải dành nhiều thời gian điều chỉnh cách hát để tìm lại sự mềm mại, bay bổng.

Sự kết hợp giữa Phúc Tiệp và Bảo Trâm cũng cho thấy một khía cạnh khác của "The Gentleman": Những nghệ sĩ có nền tảng và phong cách khác nhau cùng tìm kiếm cách thể hiện mới, thay vì lặp lại những gì khán giả đã quen thuộc.

Các nghệ sĩ nhận bó hoa tươi thắm.

Bên cạnh Bảo Trâm, liveshow còn có sự góp mặt của NSND Quang Thọ, Bằng Kiều, Đào Tố Loan và các thế hệ học trò của Phúc Tiệp.

Đáng chú ý, Đào Tố Loan vừa là người em trong nghề, vừa là học trò đầu tiên của nam ca sĩ. Từng là một trong những người đầu tiên hướng dẫn cô những nốt nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Phúc Tiệp nay có dịp tiếp tục đứng chung sân khấu với nữ nghệ sĩ soprano trong một tiết mục pha trộn pop và semi-classic.

Những học trò như Dương Trường Giang, Trần Tùng Anh, Trường Linh và Phương Thủy cũng sẽ góp mặt trong một tiết mục chung, mang đến một cuộc hội ngộ giữa người thầy và những thế hệ nghệ sĩ đã trưởng thành.

Tên gọi "The Gentleman" cũng mang ý nghĩa riêng với Phúc Tiệp. Theo anh, sự lịch lãm, hào hoa không đơn thuần nằm ở diện mạo bên ngoài, mà được hình thành từ triết lý sống, sự tôn trọng bản thân và cách ứng xử với những người xung quanh.

Từ cậu học trò từng đứng trước những hoài nghi về khả năng theo đuổi âm nhạc đến người nghệ sĩ thực hiện liveshow kỷ niệm 25 năm ca hát, Phúc Tiệp đã đi qua một hành trình đủ dài để hiểu rõ hơn giá trị của sự kiên trì, lòng biết ơn và những trải nghiệm trong nghề.

Có lẽ đó cũng là câu trả lời đầy đủ nhất mà anh muốn gửi tới NSND Quang Thọ sau 19 năm: Không chỉ giọng hát, mà chính người nghệ sĩ đã đến lúc đủ "chín" để kể câu chuyện của mình.

"Tình ca" trình bày Phúc Tiệp do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh phối nhạc. "Tình ca" và ca khúc "Ai mang mùa thu đi" (hát cùng ca sĩ Bảo Trâm) nằm trong EP mới nhất của Phúc Tiệp. Và đây cũng là 1 trong dự án của "The Gentleman".