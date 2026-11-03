Từ 3/11, trường nghề có thể xác thực hồ sơ thí sinh qua VNeID

Các trường có thể sử dụng VNeID để kiểm tra, đối chiếu thông tin trong hồ sơ dự tuyển. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Nội dung thuộc Thông tư 76/2026 của Bộ GD&ĐT, quy định về quy chế tuyển sinh trong giáo dục nghề nghiệp, có hiệu lực từ ngày 3/11/2026. Thông tư áp dụng cho tuyển sinh cao đẳng, trung cấp, trung học nghề, sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác.

Theo đó, quy chế đẩy mạnh việc khai thác dữ liệu và thực hiện các thủ tục tuyển sinh trên môi trường số, từ đăng ký dự tuyển, tiếp nhận hồ sơ đến thông báo trúng tuyển và xác nhận nhập học.

Đối với cao đẳng, trung cấp và giáo dục trung học nghề, thí sinh có thể đăng ký trực tuyến trên hệ thống phần mềm tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT hoặc trang thông tin điện tử của trường.

Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc gửi bản điện tử qua cổng thông tin tiếp nhận của trường. Các trường có thể yêu cầu thí sinh nộp bản sao và sử dụng bản chính hoặc hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia VNeID để kiểm tra, đối chiếu với bản sao trong hồ sơ dự tuyển.

Giấy báo trúng tuyển và thông báo nhập học bản cứng hoặc bản điện tử có giá trị như nhau. Nhà trường có thể tích hợp phương thức định danh điện tử để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến.

Trường hợp tra cứu được thông tin cá nhân trên cơ sở dữ liệu quốc gia, thí sinh không phải thực hiện yêu cầu hồ sơ dành cho trường hợp không tra cứu được thông tin.

Ngoài ra, quy chế tiếp tục trao quyền tự chủ cho cơ sở đào tạo trong xác định số lượng tuyển sinh, đồng thời quy định rõ hơn cơ chế kiểm soát số lượng thực tuyển và trách nhiệm công khai, giải trình.

Người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp được tự chủ xác định số lượng tuyển sinh hàng năm theo nhóm ngành, nghề và trình độ đào tạo trên cơ sở năng lực, các điều kiện bảo đảm chất lượng.

Quy mô tuyển sinh cũng phải đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vùng. Đối với cao đẳng, trung cấp và giáo dục trung học nghề, số lượng thực tuyển hàng năm theo từng nhóm ngành, nghề không vượt quá 120% kế hoạch được xác định từ đầu năm.

Cơ sở đào tạo được điều chỉnh số lượng tuyển sinh giữa các ngành, nghề trong cùng nhóm ngành, nghề để đáp ứng nhu cầu của người học, thị trường lao động và phù hợp với năng lực đào tạo.