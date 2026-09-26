Từ 28/9, VNeID có thể tự động khóa nếu số điện thoại đăng ký không còn chính chủ

VNeID có thể bị tự động khóa trong hai trường hợp

Nghị định 320/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 28/9/2026, quy định hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử của công dân tương ứng với trạng thái khóa, mở khóa của căn cước điện tử.

Theo khoản 1 Điều 8 của Nghị định, tài khoản định danh điện tử cũng được hệ thống tự động khóa khi số thuê bao di động mà công dân sử dụng để đăng ký tài khoản định danh điện tử đã thay đổi và không còn chính chủ. Như vậy, người sử dụng VNeID cần lưu ý hai trường hợp có thể dẫn đến việc tài khoản bị khóa.

Thứ nhất, tài khoản VNeID có thể bị khóa khi căn cước điện tử của công dân bị khóa.

Thứ hai, tài khoản có thể bị khóa khi số thuê bao di động sử dụng để đăng ký tài khoản VNeID đã thay đổi và không còn chính chủ.

Không phải cứ đổi số điện thoại là VNeID bị khóa

Quy định mới không đồng nghĩa với việc mọi trường hợp thay đổi số điện thoại đều khiến tài khoản VNeID bị khóa. Điểm cần lưu ý là số thuê bao được sử dụng để đăng ký tài khoản định danh điện tử có còn chính chủ hay không. Do đó, người sử dụng VNeID cần kiểm tra thông tin thuê bao đang liên kết với tài khoản để bảo đảm tính chính xác và thống nhất.

Đặc biệt, những người đang sử dụng SIM do người thân, cơ quan hoặc người khác đứng tên cần kiểm tra lại thông tin thuê bao, bảo đảm số điện thoại đăng ký VNeID là thuê bao chính chủ.

Người dân cần kiểm tra thông tin thuê bao

Đối với trường hợp đang sử dụng số điện thoại không đứng tên mình, người dân nên kiểm tra và chuẩn hóa thông tin thuê bao với nhà mạng trước ngày 28/9. Trường hợp đã thay đổi số điện thoại, người dân cũng cần kiểm tra số đang liên kết với tài khoản VNeID và thực hiện cập nhật, điều chỉnh theo hướng dẫn của cơ quan quản lý khi cần thiết.

Việc kiểm tra trước thời điểm quy định mới có hiệu lực giúp bảo đảm thông tin số thuê bao sử dụng cho tài khoản định danh điện tử phù hợp với thông tin chính chủ.

Tài khoản định danh điện tử của tổ chức cũng có thể bị khóa

Không chỉ tài khoản của công dân, Nghị định 320/2026/NĐ-CP còn quy định các trường hợp tài khoản định danh điện tử của cơ quan, tổ chức bị khóa. Theo đó, tài khoản của cơ quan, tổ chức có thể bị khóa khi chính cơ quan, tổ chức yêu cầu; vi phạm thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia; hoặc bị giải thể, phá sản, tạm dừng hay chấm dứt hoạt động. Ngoài ra, tài khoản của tổ chức cũng có thể bị khóa trong trường hợp người đứng tên đăng ký tài khoản có quyết định thi hành án theo quy định.

Nghị định 320/2026/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 13/8/2026 và chính thức có hiệu lực từ ngày 28/9/2026.