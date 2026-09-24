Từ 28-9, những trường hợp nào có thể bị khóa tài khoản VNeID?

Hai trường hợp tài khoản VNeID của công dân có thể bị khóa

Theo khoản 1 Điều 8 Nghị định 320/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 28-9-2026, hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử của công dân khi căn cước điện tử của công dân bị khóa, mở khóa.

Bên cạnh đó, hệ thống cũng tự động khóa tài khoản định danh điện tử khi số thuê bao di động mà công dân sử dụng để đăng ký tài khoản định danh điện tử đã thay đổi và không chính chủ.

Người dân cần kiểm tra thông tin số điện thoại liên kết với tài khoản VNeID để hạn chế nguy cơ tài khoản bị khóa từ ngày 28-9-2026. Ảnh: Khánh Huy

Như vậy, từ ngày 28-9, người sử dụng VNeID cần đặc biệt lưu ý hai nhóm trường hợp. Thứ nhất, tài khoản có thể bị khóa khi căn cước điện tử của công dân bị khóa. Thứ hai, tài khoản có thể bị khóa khi số điện thoại đăng ký tài khoản VNeID đã thay đổi và không chính chủ.

Quy định này đặt ra yêu cầu người sử dụng VNeID phải bảo đảm thông tin thuê bao di động gắn với tài khoản định danh điện tử chính xác và thuộc quyền sử dụng chính chủ.

Những người nào cần đặc biệt lưu ý?

Từ quy định trên, những người đã thay đổi số điện thoại nhưng chưa cập nhật số mới với tài khoản VNeID cần chủ động kiểm tra và thực hiện cập nhật theo hướng dẫn của cơ quan quản lý.

Tương tự, người đang sử dụng SIM do cơ quan, doanh nghiệp hoặc một cá nhân khác đứng tên cũng cần kiểm tra lại thông tin thuê bao. Trường hợp không còn sử dụng số điện thoại đã đăng ký VNeID hoặc thông tin thuê bao không trùng khớp với thông tin trên tài khoản định danh điện tử cũng cần được xử lý.

Đặc biệt, người dân cần kiểm tra thông tin chính chủ của thuê bao di động, bao gồm họ tên, ngày sinh và thông tin giấy tờ tùy thân đăng ký với nhà mạng, để bảo đảm các dữ liệu này chính xác và thống nhất với thông tin của mình.

Nếu SIM đang sử dụng chưa chính chủ hoặc thông tin thuê bao không chính xác, người dùng nên liên hệ với nhà mạng để được hướng dẫn chuẩn hóa thông tin.

Trong trường hợp số điện thoại đã được sử dụng để đăng ký VNeID nhưng người đứng tên thuê bao không phải chủ tài khoản định danh điện tử, người dân cần chủ động kiểm tra và thực hiện các thủ tục cần thiết để bảo đảm thông tin phù hợp với quy định mới.

Quy định mới không chỉ đặt ra việc khóa tài khoản định danh điện tử đối với công dân mà còn áp dụng với tài khoản định danh điện tử của cơ quan, tổ chức.

Theo nội dung được nêu, tài khoản định danh điện tử của tổ chức có thể bị khóa trong các trường hợp tổ chức chủ động yêu cầu khóa tài khoản hoặc vi phạm thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia.

Tài khoản cũng có thể bị khóa khi tổ chức bị giải thể, phá sản, tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động. Trường hợp người đứng tên đăng ký tài khoản của tổ chức có quyết định thi hành án cũng thuộc nhóm trường hợp cần lưu ý.

Đối với cá nhân, bên cạnh việc bảo đảm số điện thoại đăng ký VNeID là chính chủ, người sử dụng cần chủ động bảo đảm các thông tin liên quan đến tài khoản định danh điện tử được cung cấp đầy đủ, chính xác.

Chủ thể danh tính điện tử có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, giấy tờ đề nghị tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia; bảo mật, bảo vệ tài khoản định danh điện tử và danh tính điện tử; tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và an ninh mạng.

Khi phát hiện thông tin hoặc dữ liệu trên ứng dụng còn thiếu, sai sót, người dân cần kịp thời kiến nghị, phản ánh để được xử lý.

Để hạn chế nguy cơ tài khoản VNeID bị khóa sau ngày 28-9-2026, người dân nên chủ động kiểm tra số điện thoại đang liên kết với tài khoản, rà soát tình trạng chính chủ của thuê bao và cập nhật số điện thoại nếu đã thay đổi theo hướng dẫn của cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử.