Từ 28/9, Người dân lưu ý để không bị khóa tài khoản VNeID

Những người đã đổi số điện thoại nhưng chưa cập nhật trên tài khoản VNeID; đang sử dụng SIM do người khác đứng tên; không còn sử dụng số điện thoại đã đăng ký hoặc thông tin thuê bao không trùng khớp với thông tin định danh cần chủ động kiểm tra.

Người dân cần kiểm tra tình trạng chính chủ của SIM, bảo đảm họ tên, ngày sinh và thông tin giấy tờ tùy thân đăng ký với nhà mạng chính xác. Trường hợp thông tin chưa đúng hoặc SIM chưa chính chủ, cần liên hệ nhà mạng để được hướng dẫn chuẩn hóa.

Bên cạnh đó, khi thay đổi số điện thoại, người dùng cần cập nhật thông tin liên kết với tài khoản VNeID theo hướng dẫn của cơ quan quản lý, đồng thời bảo mật tài khoản và kịp thời phản ánh nếu phát hiện thông tin sai lệch.