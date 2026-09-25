Từ 27/9, Hà Nội điều chỉnh giao thông trên đường Cổ Linh để thi công hầm chui

Theo phương án của Sở Xây dựng Hà Nội, tại điểm mở dải phân cách đối diện ngõ 64 Cổ Linh, cấm ô tô quay đầu, rẽ trái trong khung giờ cao điểm sáng từ 6h30-8h30 và chiều từ 16h30-18h30. Các phương tiện có nhu cầu quay đầu sẽ di chuyển đến điểm mở dải phân cách tiếp theo.

Hà Nội điều chỉnh giao thông trên đường Cổ Linh phục vụ thi công hầm chui. (Ảnh minh họa).

Tại điểm mở dải phân cách trên đường Cổ Linh giao Trần Đăng Khoa, cấm xe khách và xe có tải trọng toàn bộ trên 3,5 tấn quay đầu; các phương tiện này thực hiện quay đầu tại điểm mở dải phân cách tiếp theo. Đồng thời, bổ sung biển chỉ dẫn trên đường Đàm Quang Trung, đoạn giao phố Vũ Lập, hướng dẫn phương tiện đi Hồng Tiến - Nguyễn Văn Cừ.

Phương án tổ chức giao thông được thực hiện từ ngày 27/9/2026 cho đến khi có thông báo thay thế. Các lực lượng chức năng được Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu phối hợp hướng dẫn, phân luồng, theo dõi tình hình giao thông và kịp thời xử lý các bất cập nhằm bảo đảm an toàn, hạn chế ùn tắc trong khu vực.