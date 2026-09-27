Từ 26/9, vi phạm lĩnh vực báo chí có thể bị phạt tới 100 triệu đồng

Chính phủ ban hành Nghị định 367/2026/NĐ-CP ngày 25/9/2026, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí. Nghị định quy định cụ thể hành vi vi phạm, hình thức và mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, đối tượng bị xử phạt và thẩm quyền xử phạt. Văn bản có hiệu lực từ ngày 26/9/2026.

Đáng chú ý, nghị định quy định nhiều mức phạt liên quan trực tiếp đến hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên và việc đăng, phát nội dung thông tin trên báo chí.

Nhà báo tác nghiệp trong một sự kiện lớn. Ảnh: vietnamplus

Đe dọa nhà báo, phóng viên có thể bị phạt đến 100 triệu đồng

Theo Nghị định 367/2026/NĐ-CP, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên bị phạt từ 20-30 triệu đồng.

Hành vi thu giữ trái phép phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên bị phạt từ 30-50 triệu đồng.

Mức phạt từ 50-70 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên khi đang hoạt động nghề nghiệp; hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên, nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đặc biệt, hành vi có lời nói, hành động đe dọa, uy hiếp tính mạng của nhà báo, phóng viên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự bị phạt từ 70-100 triệu đồng.

Các mức phạt trên áp dụng đối với tổ chức. Với cùng một hành vi vi phạm, mức phạt tiền đối với cá nhân bằng một nửa mức phạt áp dụng đối với tổ chức.

Quy kết tội danh khi chưa có bản án có thể bị phạt đến 60 triệu đồng

Nghị định 367/2026/NĐ-CP cũng quy định các mức xử phạt đối với hành vi đăng, phát nội dung thông tin trên báo chí.

Trong đó, phạt từ 40-60 triệu đồng đối với một số hành vi như miêu tả tỉ mỉ hành vi tội ác trong tin, bài, ảnh; quy kết tội danh khi chưa có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật; đăng, phát thông tin về những chuyện thần bí gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội và sức khỏe cộng đồng.

Hành vi đăng, phát thông tin về thân nhân, các mối quan hệ của cá nhân trong các vụ án, vụ việc tiêu cực khi không có căn cứ chứng minh những người này liên quan đến vụ án, vụ việc hoặc chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, cũng bị phạt từ 40-60 triệu đồng.

Đối với thông tin sai sự thật, nghị định 367/2026/NĐ-CP quy định các mức phạt khác nhau tùy tính chất và mức độ ảnh hưởng của hành vi. Những hành vi nghiêm trọng hơn, trong đó có đăng, phát thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, có thể bị áp dụng mức phạt cao hơn.

Tiết lộ bí mật đời tư, danh tính người tố cáo bị phạt đến 40 triệu đồng

Nghị định 367/2026/NĐ-CP quy định phạt từ 20-40 triệu đồng đối với nhiều hành vi liên quan đến nội dung được đăng, phát trên báo chí.

Trong đó có hành vi đăng, phát tin, bài, ảnh không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam; cổ xúy hủ tục, mê tín, dị đoan; thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia khi đăng, phát hình ảnh bản đồ Việt Nam mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mức phạt này cũng áp dụng với hành vi đăng, phát thông tin ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về thể chất và tinh thần của trẻ em; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo chí.

Đáng chú ý, hành vi tiết lộ bí mật đời tư của cá nhân nhưng không được người đó đồng ý; đăng, phát thông tin xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín của cá nhân; tiết lộ họ tên, địa chỉ, bút tích hoặc thông tin khác làm lộ danh tính người tố cáo, trừ các trường hợp pháp luật quy định, cũng thuộc nhóm bị phạt từ 20-40 triệu đồng.

Nghị định còn quy định phạt từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi không nêu rõ xuất xứ nguồn tin khi đăng, phát trên báo chí có sử dụng thông tin do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định.