Kinh tế

Từ 26/9, thay đổi tiêu chuẩn, định mức thiết bị trong giáo dục

Từ ngày 26/9/2026, Thông tư 66/2026/TT-BGDĐT hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thay thế Thông tư 16/2019/TT-BGDĐT. Quy định mới là căn cứ để các cơ sở giáo dục xây dựng tiêu chuẩn, định mức; lập kế hoạch, dự toán ngân sách và thực hiện mua sắm, thuê, quản lý, sử dụng, xử lý thiết bị.

Báo Nhà báo và Công luận
Gốc

Thanh Thắng

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tu-269-thay-doi-tieu-chuan-dinh-muc-thiet-bi-trong-giao-duc-post360850.html