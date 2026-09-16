Từ 26/9, thay đổi tiêu chuẩn, định mức thiết bị trong giáo dục

Thị trường lao động hiện đại sinh ra hàng triệu việc làm linh hoạt nhưng cũng để lại những khoảng trống bấp bênh. Trước thực tế cấp bách đó, những mảnh ghép chính sách mới đang gấp rút hoàn thiện để kéo lực lượng lao động tự do vào trong lưới an sinh dài hạn.