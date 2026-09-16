Từ 26/9, thay đổi tiêu chuẩn, định mức thiết bị trong giáo dục
Từ ngày 26/9/2026, Thông tư 66/2026/TT-BGDĐT hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thay thế Thông tư 16/2019/TT-BGDĐT. Quy định mới là căn cứ để các cơ sở giáo dục xây dựng tiêu chuẩn, định mức; lập kế hoạch, dự toán ngân sách và thực hiện mua sắm, thuê, quản lý, sử dụng, xử lý thiết bị.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tu-269-thay-doi-tieu-chuan-dinh-muc-thiet-bi-trong-giao-duc-post360850.html