Từ 26/11/2026, khách hàng được tra cứu thông tin tiền gửi tại quỹ tín dụng nhân dân

Quy định riêng về tra cứu thông tin tiền gửi

So với Thông tư số 18/2025/TT-NHNN, điểm mới đáng chú ý của Thông tư số 55/2026/TT-NHNN là bổ sung khoản 4 vào Điều 8, quy định về việc tra cứu thông tin liên quan đến tiền gửi của khách hàng tại quỹ tín dụng nhân dân.

Theo quy định mới, khách hàng gửi tiền tại quỹ tín dụng nhân dân được tra cứu thông tin liên quan đến tiền gửi của chính mình trên cơ sở thông tin, báo cáo của Hệ thống thông tin giám sát. Việc tra cứu phải bảo đảm bảo mật thông tin cá nhân và thông tin tra cứu theo quy định của pháp luật.

Thông tư số 55/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2025/TT-NHNN quy định về thu thập, khai thác, chia sẻ thông tin, báo cáo của Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát hoạt động quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô

Trường hợp kết quả tra cứu không khớp đúng, khách hàng gửi tiền phải cung cấp thông tin cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực. Thông tin không khớp đúng do khách hàng cung cấp là căn cứ để Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Thông tư cũng quy định Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành hướng dẫn triển khai việc tra cứu thông tin liên quan đến tiền gửi. Nội dung hướng dẫn bao gồm cách thức khách hàng tra cứu thông tin, cung cấp thông tin tra cứu không khớp đúng; trách nhiệm tiếp nhận, xác minh, xử lý của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực; thời hạn tiếp nhận, xác minh, xử lý và thông báo kết quả cho khách hàng, cũng như thời điểm bắt đầu thực hiện.

Trong khi đó, Thông tư số 18/2025/TT-NHNN trước đây chưa có quy định riêng về việc khách hàng gửi tiền tại quỹ tín dụng nhân dân được tra cứu thông tin tiền gửi của mình thông qua Hệ thống thông tin giám sát.

Quy định cụ thể hơn về chia sẻ thông tin

Một nội dung sửa đổi khác tại Thông tư số 55/2026/TT-NHNN là quy định về phạm vi chia sẻ thông tin, báo cáo cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Theo Thông tư số 18/2025/TT-NHNN, khi có nhu cầu được chia sẻ thông tin, báo cáo trên Hệ thống thông tin giám sát, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam phải gửi văn bản đăng ký đến Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng để tổng hợp, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Đối với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, quy định cũ xác định phạm vi được chia sẻ là thông tin, báo cáo của quỹ tín dụng nhân dân phục vụ mục đích điều hòa vốn, kiểm toán nội bộ, kiểm tra và giám sát an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân.

Tại Thông tư số 55/2026/TT-NHNN, phạm vi thông tin, báo cáo chia sẻ cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam được quy định cụ thể hơn để thực hiện nhiệm vụ đối với hệ thống quỹ tín dụng nhân dân theo quy định pháp luật.

Theo đó, các thông tin được chia sẻ bao gồm thông tin, báo cáo do quỹ tín dụng nhân dân cung cấp theo khoản 1 Điều 3 Thông tư số 18/2025/TT-NHNN; thông tin, báo cáo do Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực cung cấp về kết luận thanh tra, kết luận kiểm tra quỹ tín dụng nhân dân và sản phẩm đầu ra liên quan đến tình hình thực hiện kiến nghị, khắc phục sau thanh tra, kiểm tra; cùng các sản phẩm đầu ra được xây dựng trên cơ sở thông tin, báo cáo do quỹ tín dụng nhân dân cung cấp.

Ngoài phạm vi thông tin nêu trên, khi có nhu cầu được chia sẻ thông tin, báo cáo, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam phải gửi văn bản đến Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng để tổng hợp, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Thông tư mới tiếp tục quy định việc chia sẻ thông tin, báo cáo phải phù hợp với pháp luật về cung cấp thông tin giữa Ngân hàng Nhà nước và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Thông tư số 55/2026/TT-NHNN đồng thời bổ sung yêu cầu các đơn vị được chia sẻ thông tin, báo cáo phải sử dụng đúng mục đích, góp phần bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô và hệ thống các tổ chức tín dụng.

Trường hợp thông tin, báo cáo được chia sẻ có chứa dữ liệu cá nhân, các đơn vị nhận thông tin phải thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 19 Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy định pháp luật có liên quan.

Thông tư số 55/2026/TT-NHNN được ban hành ngày 12/10/2026 và có hiệu lực thi hành từ ngày 26/11/2026.