Từ 24/10, Hà Nội cấm ô tô rẽ trái từ Lê Đại Hành vào Mai Hắc Đế vào giờ cao điểm

Cụ thể, nút giao Lê Đại Hành - Mai Hắc Đế tổ chức giao thông “Cấm xe ô tô rẽ trái” hướng từ Lê Đại Hành đi Mai Hắc Đế và hướng Mai Hắc Đế đi Lê Đại Hành vào các khung giờ cao điểm sáng từ 6 - 9 giờ, chiều từ 16 - 19 giờ 30 phút hằng ngày.

Để phương án tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông triển khai thực hiện điều chỉnh hệ thống vạch sơn, biển báo cho phù hợp theo phương án tổ chức giao thông; phối hợp với Trung tâm điều khiển giao thông (Công an thành phố) điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao lân cận cho phù hợp với phương án thí điểm và lưu lượng phương tiện sau khi điều chỉnh thí điểm tổ chức giao thông.

Cùng với đó, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông theo dõi, đánh giá, báo cáo kết quả thí điểm và phương án tổ chức giao thông để làm cơ sở triển khai thực hiện, kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án tổ chức giao thông cho phù hợp; phối hợp với các cơ quan báo, đài và chính quyền địa phương tuyên truyền nội dung phương án tổ chức giao thông trước khi thực hiện để nhân dân trên địa bàn và người tham gia giao thông qua khu vực trên được biết.

Phòng Kiểm tra (Sở Xây dựng Hà Nội) phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận; hướng dẫn phân luồng giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm bảo đảm an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông trong thời gian đầu thực hiện phương án thí điểm tổ chức giao thông.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt tại các điểm quay đầu trên tuyến đường nhằm bảo đảm an toàn giao thông, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường, nút giao.

Đối với UBND phường Hai Bà Trưng, chỉ đạo lực lượng chức năng bố trí lực lượng phối hợp với Cảnh sát giao thông và các đơn vị có liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, đặc biệt tại các điểm quay đầu trên tuyến đường, tránh gây ùn tắc giao thông; tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận.