Từ 22h tối nay, giá xăng giảm thêm 1.000 đồng/lít

Từ 22h ngày 3/11, giá xăng E5 RON92 giảm 1.020 đồng/lít xuống còn 23.203 đồng/lít; xăng E10 RON95 giảm 928 đồng/lít xuống còn 23.231 đồng/lít.

Trong kỳ điều chỉnh hôm nay, giá dầu diesel cũng giảm 1.307 đồng/lít xuống 28.876 đồng/lít. Riêng dầu mazut tăng 378 đồng/kg lên 23.974 đồng/kg.

Kỳ điều chỉnh hôm nay, cơ quan điều hành quyết định trích lập 700 đồng/lít đối với xăng sinh học vào Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG).

Giá xăng giảm 1.000 đồng/lít. Ảnh: PLX

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.