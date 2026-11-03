Từ 22h ngày 3/11: Hầu hết các mặt hàng xăng dầu giảm mạnh

Giá bán lẻ xăng dầu hầu hết điều chỉnh giảm từ 22h ngày 3/11/2026. (Ảnh minh họa)

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng theo Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ngày 31/10/2026 của Chính phủ; thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 2918/QĐ-BCT ngày 3/11/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, thực hiện điều hành giá xăng dầu trong nước đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường. Cụ thể như sau:

Về trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với xăng sinh học: 700 đồng/lít; đối với dầu điêzen và dầu madút là 0 đồng. Đồng thời, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với các mặt hàng xăng dầu đều là 0 đồng.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 có giá bán lẻ không cao hơn 23.203 đồng/lít, giảm 1.020 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành (24.223 đồng/lít sau khi giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt về 0% vào ngày 1/11/2026), thấp hơn xăng E10RON95-III 28 đồng/lít;

Xăng E10RON95-III có giá bán không cao hơn 23.231 đồng/lít, giảm 928 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành;

Giá bán lẻ mặt hàng dầu điêzen 0.05S không cao hơn 28.876 đồng/lít (giảm 1.370 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Kỳ điều hành này, mặt hàng duy nhất tăng giá bán là dầu madút 180CST 3.5S, tăng 378 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành. Đưa giá bán lẻ của mặt hàng này lên mức 23.974 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, thời gian thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 22h ngày 3 tháng 11 năm 2026.

Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 22h ngày 3 tháng 11 năm 2026 đối với mặt hàng tăng giá, không muộn hơn 22h ngày 3 tháng 11 năm 2026 đối với mặt hàng giảm giá.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).