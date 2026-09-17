Từ 21/9, áp dụng định mức mới cho sản xuất tác phẩm báo chí

Do ảnh hưởng của bão số 6, một số tuyến đường tại Hà Nội bị ngập sâu tới 90 cm, không bảo đảm an toàn giao thông. Sở Xây dựng Hà Nội thông báo cấm phương tiện lưu thông qua các vị trí ngập trên đường 421B và cầu 72II, đồng thời hướng dẫn các tuyến đường thay thế. Phương án được thực hiện từ ngày 16/9/2026 đến khi hết ngập.