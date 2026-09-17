Từ 21/9, áp dụng định mức mới cho sản xuất tác phẩm báo chí
Từ ngày 21/9/2026, Thông tư 23/2026/TT-BVHTTDL có hiệu lực, quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí sử dụng ngân sách nhà nước. Đáng chú ý, định mức đối với infographic và MegaStory/E-Magazine/Longform được xác định theo từng trường hợp, với mức tối đa lần lượt từ 0,3 đến 1,3 lần và từ 1,2 đến 2,2 lần so với định mức tác phẩm cùng thể loại.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tu-219-ap-dung-dinh-muc-moi-cho-san-xuat-tac-pham-bao-chi-post360938.html