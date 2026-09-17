Xã hội

Từ 21/9, áp dụng định mức mới cho sản xuất tác phẩm báo chí

Từ ngày 21/9/2026, Thông tư 23/2026/TT-BVHTTDL có hiệu lực, quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí sử dụng ngân sách nhà nước. Đáng chú ý, định mức đối với infographic và MegaStory/E-Magazine/Longform được xác định theo từng trường hợp, với mức tối đa lần lượt từ 0,3 đến 1,3 lần và từ 1,2 đến 2,2 lần so với định mức tác phẩm cùng thể loại.

Báo Nhà báo và Công luận
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Thanh Thắng

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tu-219-ap-dung-dinh-muc-moi-cho-san-xuat-tac-pham-bao-chi-post360938.html