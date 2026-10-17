Từ 21/10, Hà Nội điều chỉnh giao thông khu vực Nghi Tàm, Âu Cơ để xây cầu Tứ Liên

Cầu Tứ Liên với tổng mức đầu tư gần 15.500 tỷ đồng đang được các nhà thầu tập trung thi công 2 trụ tháp của cầu chính và các hạng mục cầu dẫn nút giao Nghi Tàm. Ảnh tư liệu: Quốc Khánh/TTXVN

Cụ thể phương án rào chắn như sau: Đường Nghi Tàm bổ sung rào tôn cố định toàn bộ dải phân cách giữa đường Nghi Tàm (từ cửa khẩu ngõ 276 Nghi Tàm đến đối diện số 187 đường Nghi Tàm) để thi công mố trụ và tường chắn sau mố của dự án. Kích thước rào chắn (dài x rộng) dài 150m, rộng từ 21m đến 22m, bề rộng mặt đường còn lại từ 6m đến 7,5m.

Đường Âu Cơ bổ sung rào tôn cố định toàn bộ dải phân cách giữa đường Âu Cơ để thi công mố trụ và tường chắn sau mố của dự án. Kích thước rào chắn (dài x rộng) dài 150m, rộng từ 16m đến 17m, bề rộng mặt đường còn lại từ 6m đến 7,5m.

Về phân luồng giao thông từ xa, hướng dẫn hạn chế các phương tiện giao thông từ Sân bay Quốc tế Nội Bài đi Trung tâm thành phố và ngược lại có nhu cầu qua khu vực thi công sẽ đi theo các hướng sau: Đường Võ Nguyên Giáp - đường Trường Sa (Quốc lộ 5 kéo dài) - Nguyễn Văn Cừ qua cầu Chương Dương hoặc Nguyễn Văn Linh (Quốc lộ 5) đi Cầu Vĩnh Tuy - Nguyễn Khoái hoặc đi cầu Thanh Trì - Vành đai 3 trên cao và ngược lại.

Đường Võ Nguyên Giáp - Cầu Nhật Tân - Võ Chí Công - Hoàng Hoa Thám (Thụy Khuê, Trích Sài) - trung tâm thành phố và ngược lại. Đường Võ Văn Kiệt - Cầu Thăng Long - Phạm Văn Đồng - An Dương Vương - Võ Chí Công - Hoàng Hoa Thám - Trung tâm Thành phố và ngược lại.

Về phân luồng giao thông tại chỗ, trên đường Nghi Tàm và phố Yên Phụ nhỏ tổ chức giao thông 1 chiều cho tất cả các phương tiện lưu thông trên đường Yên Phụ nhỏ theo hướng và đoạn từ nút giao Nghi Tàm đến đường Thanh Niên.

Cùng với đó tổ chức giao thông 1 chiều cho tất cả các phương tiện lưu thông trên đường Nghi Tàm theo hướng và đoạn từ ngõ 276 Nghi Tàm đến lối mở tạm tại phạm vi giữa trụ N1-T3 và N1-T4; Tổ chức giao thông 1 chiều cho tất cả các phương tiện lưu thông trên đường tạm công trường của dự án theo hướng và đoạn từ cửa khẩu ngõ 276 Nghi Tàm đến cửa khẩu ngõ 34 Âu Cơ.

Ngoài ra, cấm phương tiện xe khách trên 16 chỗ và xe tải (trừ xe phục vụ thi công dự án) hoạt động trên tuyến đường Nghi Tàm và Yên Phụ nhỏ (đoạn từ Khách sạn Thăng Lợi đến đường Thanh Niên). Các phương tiện tham gia giao thông từ cầu Nhật Tân đi trung tâm thành phố theo hướng từ cầu Nhật Tân đến đường Âu Cơ di chuyển bình thường. Tại cuối đường Âu Cơ giao nhau với đường Nghi Tàm, điều hướng phương tiện di chuyển vào phố Yên Phụ nhỏ di chuyển ra nút giao với đường Thanh Niên - Yên Phụ - trung tâm thành phố.

Các phương tiện tham gia giao thông từ nút giao đường Thanh Niên - Yên Phụ đi cầu Nhật Tân di chuyển bình thường đến cửa khẩu ngõ 276 Nghi Tàm đi theo 2 hướng: Rẽ trái sang làn đối diện của đường Nghi Tàm - qua lối mở tạm tại phạm vi giữa trụ N1-T3 và N1- T4 - đường Nghi Tàm đi cầu Nhật Tân hoặc rẽ phải qua cửa khẩu ngõ 276 Nghi Tàm - đường 5m sát đê - đường tạm công trường - cửa khẩu ngõ 34 Âu Cơ.

Đối với khu vực nút giao đường Thanh Niên - Yên Phụ tổ chức đóng dải phân cách giữa trên đường Nghi Tàm - Yên Phụ (khu vực dưới gầm cầu vượt An Dương); Tổ chức đóng dải phân cách giữa trên đường Thanh Niên (khu vực nút giao Phó Đức Chính).

Các phương tiện tham gia giao thông từ đường Thanh Niên đến trung tâm nút rẽ phải liên tục về đường Yên Phụ - quay đầu tại nút giao Cửa Bắc để đi An Dương hoặc Nghi Tàm. Các phương tiện tham gia giao thông từ đường An Dương đến trung tâm nút chỉ được rẽ phải đi về đường Nghi Tàm - quay đầu tại điểm mở dải phân cách đối diện số nhà 187 Nghi Tàm - đi Yên Phụ.

Các phương tiện tham gia giao thông từ đường Yên Phụ đi Nghi Tàm lưu thông bình thường trên cầu vượt An Dương. Hướng dưới cầu, các phương tiện chỉ được đi thẳng lên đường Nghi Tàm hoặc rẽ phải vào đường An Dương. Các phương tiện đi hướng đường Thanh Niên quay đầu tại điểm quay đầu trước đối diện số nhà 187 Nghi Tàm.

Các phương tiện tham gia giao thông từ đường Yên Phụ đi Thanh Niên di chuyển theo hướng từ Yên Phụ rẽ trái vào Cửa Bắc - Thụy Khuê - Thanh Niên. Các phương tiện tham gia giao thông từ phố Yên Phụ nhỏ đi thẳng liên tục đến đường Yên Phụ đi trung tâm thành phố hoặc rẽ phải liên tục vào đường Thanh Niên.

Để phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội bố trí đầy đủ hệ thống các biển báo hiệu phục vụ phân luồng giao thông từ xa và phân luồng giao thông tại chỗ nhằm đảm bảo hướng dẫn cho phương tiện tham gia giao thông có nhu cầu lưu thông qua khu vực thi công dự án nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giảm nguy cơ ùn tắc giao thông trong suốt thời gian thi công dự án.

Đồng thời, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông tại 2 đầu khu vực thi công. Khi có hiện tượng ùn tắc giao thông, phải có phương án xử lý kịp thời, phối hợp với các cơ quan có chức năng để đảm bảo giao thông thông suốt.

Sau khi hoàn thành từng hạng mục công trình, khẩn trương thu hồi rào chắn, thu dọn mặt bằng, trang thiết bị thi công và làm vệ sinh sạch sẽ toàn bộ công trường và môi trường xung quanh để chuyển sang phương án thi công rào chắn mới nhằm hạn chế tối đa các nguyên nhân gây ùn tắc giao thông.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường, nút giao đặc biệt lỗi đi ngược chiều, dừng đỗ trái phép, không tuân thủ hệ thống biển báo tại các khu vực nút giao và phạm vi rào chắn thi công cầu,…

UBND các phường Tây Hồ, Hồng Hà, Ba Đình chỉ đạo lực lượng chức năng, chính quyền địa phương bố trí lực lượng phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và các đơn vị có liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; Tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận.